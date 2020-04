Meteo, Multirischi Arpacal: “In Calabria inverno meno piovoso rispetto alla media storica 1960-2020”

Le precipitazioni registrate in Calabria dal mese di ottobre 2019 al mese di marzo 2020 (autunno- inverno 2019-2020) sono state inferiori ai valori medi: in particolare nell’inverno 2020 (coincidente in pratica con il primo trimestre 2020) sono stati registrati valori particolarmente bassi, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio. Si arriva a questa conclusione a partire dall’analisi delle precipitazioni mensili registrate dal 1960 ad oggi: da queste è stata ricavata la serie storica delle precipitazioni cumulate relativa alle stagioni autunno-inverno mediata sul territorio regionale e successivamente confrontata con il relativo valore medio, nonché la serie storica dell’andamento del numero dei giorni piovosi, confrontata con il valore medio. Lo stesso procedimento è stato seguito per la sola stagione invernale.

Autunno-inverno 2019-2020

Sono stati considerati i dati registrati dalla rete pluviometrica della Regione Calabria dal 1960 al 2020. Per ogni anno è stato determinato il valore della precipitazione cumulata relativo al semestre ottobre- marzo, mediato su tutte le stazioni (ottenendo quindi la serie storica regionale delle precipitazioni autunno- inverno dal 1960 al 2020). Tali valori sono stati confrontati con la precipitazione media del periodo 1960- 2019. Lo stesso è stato fatto per il numero di giorni piovosi. Dai grafici che seguono si può vedere come il valore della precipitazione registrata nella scorsa stagione autunno-inverno (700 mm) sia inferiore al valore medio del periodo 1960-2019 (772,5 mm). Anche il numero di giorni piovosi di quest’anno, mediato su tutte le stazioni è pari a circa 52 gg, è inferiore a quello medio annuo che è pari a 60 gg.

Inverno 2020

Analogamente a quanto fatto per il semestre si è effettuata l’analisi sul trimestre invernale: per ogni anno è stato determinato il valore della precipitazione trimestrale cumulata, mediato su tutte le stazioni (ottenendo quindi la serie storica regionale delle precipitazioni invernali dal 1960 al 2020). Tali valori sono stati confrontati con il relativo valore medio del periodo 1960-2019.

Lo stesso è stato fatto per il numero di giorni piovosi. Dai grafici che seguono si può vedere che il valore della precipitazione registrata nel primo trimestre di quest’anno (216.6 mm) è decisamente inferiore al valore medio del periodo 1960-2019 (363.8 mm). Ciò significa che c’è stato un calo di circa il 40%. Inoltre un notevole apporto di precipitazioni è stato registrato nell’ultima settimana di marzo, durante l’evento pluviometrico del 25-26 marzo nel quale in alcune stazioni sono stati misurati anche 300 mm di precipitazione in meno di 24 ore.

Anche il numero di giorni piovosi del primo trimestre di quest’anno, mediato su tutte le stazioni è pari a circa 20 gg, mentre quello medio annuo è pari a 30 gg. Quindi nel periodo che in Calabria dovrebbe essere quello più piovoso sono state registrate precipitazioni superiori a 1 mm solo per 20 giorni.