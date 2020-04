Meteo Italia LIVE: caldo estivo al Sud, ma il maltempo avanza da Sud/Ovest. Allerta Meteo da domani

Cambio di guardia in atto tra l’alta pressione e una circolazione instabile è umida atlantica. quest’ultima sta via via guadagnando posizioni dai settori occidentali Mediterranea, entroterra nordafricano verso il Mediterraneo centrale. Già molte nubi sin da questa mattina stanno interessando le aree tirreniche, soprattutto la Sardegna,il Tirreno in mare e localmente anche le coste occidentali. Si tratta di nubi localmente anche di una certa consistenza che hanno prodotto piogge soprattutto sulla nostra isola più occidentale, appunto la Sardegna, in qualche caso anche moderate sul Cagliaritano e su Olbia Tempio, settori più settentrionali. Piogge in queste ore sul Medio Tirreno in mare e prime piogge anche sulle coste laziali. Una nuvolosità più compatta sin dalle ore centrali sta interessando il Piemonte e la Liguria di Levante, con piogge e rovesci più diffusi e spesso anche piuttosto intense, come sul Biellese, Torinese settentrionale, sul Cuneese meridionale, sull’Imperiese e sul Savonese.

Le correnti umide e calde meridionali, legate al flusso instabile nordafricano, stanno scorrendo anche lungo il fianco orientale di un’alta pressione ancora presente con i massimi sul Mediterraneo centro-orientale e localmente sulle aree meridionali italiane. Su questi settori, l’aria calda proveniente dal Mar Libico giunge più secca, quindi produce meno nuvolosità e, per di più, stanti i moti discendenti dell’aria e comprimenti i bassi strati per via della pressione più alta, sta producendo un’ondata di caldo, la più intensa di questa fase primaverile. Non a caso, infatti, le temperature massime, soprattutto in Calabria, hanno toccato punte estreme, proprio qualche ora fa, mai raggiunte in questa stagione in Italia, con 28°C pieni a Cosenza, ma addirittura 30,7°C a Bisignano in provincia sempre di Cosenza e 30,4°C a Oppido di Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. Locali punte di 27°C anche al Centro Nord e valori medi sui 20/26°C altrove, naturalmente più alte dove più soleggiato. Da domani, lunedì 20, le temperature saranno progressivamente in calo poichè via via avrà il sopravvento la componente instabile occidentale con più nubi e piogge diffuse su gran parte del territorio.

