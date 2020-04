Meteo, esplode un’incredibile “Estate di metà Aprile”: mai così caldo a Pasqua e Pasquetta, massime a +30°C

Splende il sole e fa caldo in tutt’Italia nella Settimana Santa più strana della storia: l’epidemia di Coronavirus costringe gli italiani a rimanere chiusi in casa anche per Pasqua e Pasquetta, e caso vuole che proprio quest’anno paradossalmente nella festività meteorologica più incerta dell’anno ci saranno condizioni meteo ideali per le attività all’aperto. Non solo continuerà a splendere il sole, ma farà addirittura più caldo, come se fossimo in piena estate, con temperature a ridosso dei +30°C su gran parte del Paese. Non ricordiamo una Pasqua con temperature così elevate. Già oggi in pianura Padana abbiamo avuto picchi di +28°C.

Ecco le temperature massime rilevate nella giornata odierna:

+28°C a Mantova, Legnago e Lendinara

a Mantova, Legnago e Lendinara +27°C a Padova, Trento, Udine, Monfalcone, Ferrara, Pordenone, Rovereto, Conegliano e Rovigo

a Padova, Trento, Udine, Monfalcone, Ferrara, Pordenone, Rovereto, Conegliano e Rovigo +26°C a Milano, Torino, Firenze, Parma, Novara, Bolzano, Vicenza, Casale Monferrato, Prato, Reggio Emilia e Treviso

a Milano, Torino, Firenze, Parma, Novara, Bolzano, Vicenza, Casale Monferrato, Prato, Reggio Emilia e Treviso +25°C a Verona, Brescia, Bergamo, Modena, Cremona, Sondrio, Pavia, Lodi, Vercelli, Alessandria, Faenza, Forlì, Siena e Benevento

a Verona, Brescia, Bergamo, Modena, Cremona, Sondrio, Pavia, Lodi, Vercelli, Alessandria, Faenza, Forlì, Siena e Benevento +24°C a Bologna, Trieste, Perugia, Belluno, Asti, Aosta, Cosenza, Piacenza, Guidonia e Oristano

a Bologna, Trieste, Perugia, Belluno, Asti, Aosta, Cosenza, Piacenza, Guidonia e Oristano +23°C a Roma, Taranto, Caserta, Ravenna, Frosinone, Tivoli, Barletta, Cerignola e Arezzo

a Roma, Taranto, Caserta, Ravenna, Frosinone, Tivoli, Barletta, Cerignola e Arezzo +22°C a Pisa, L’Aquila, Cuneo, La Spezia, Siracusa, Latina, Viterbo, Sassari, Crotone, Avezzano e Avellino

a Pisa, L’Aquila, Cuneo, La Spezia, Siracusa, Latina, Viterbo, Sassari, Crotone, Avezzano e Avellino +21°C a Reggio Calabria, Lecce, Foggia e Olbia

a Reggio Calabria, Lecce, Foggia e Olbia +20°C a Napoli, Bari, Genova, Catania, Pescara, Cagliari, Rimini e Matera

a Napoli, Bari, Genova, Catania, Pescara, Cagliari, Rimini e Matera +19°C a Palermo, Catanzaro e Ancona

a Palermo, Catanzaro e Ancona +18°C a Salerno, Ancona, Trapani, Civitavecchia, Lampedusa e Pantelleria

E domani, Sabato 11 Aprile, farà ancora più caldo: avremo tra 1 e 3°C in più di oggi in tutto il Paese, con picchi di +30°C nel cuore della pianura Padana, tra Veneto ed Emilia Romagna. Resterà più fresco al Sud, soprattutto in Calabria e Sicilia dove sulle coste le temperature raggiungeranno a fatica i +20°C.

Si prospetta un weekend di Pasqua letteralmente infuocato nel nostro Paese: tra Domenica e Lunedì le temperature aumenteranno anche al Sud, dove supereranno i +25°C anche sui litorali.

Conferme, a medio termine, sull’ulteriore escalation del caldo della prossima settimana: nel weekend tra 18 e 19 Aprile i +30°C potranno diventare una costante in tutto il Paese, dopo una velocissima parentesi fresca e perturbata di qualche ora tra Martedì 14 e Mercoledì 15.