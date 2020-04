Meteo Piemonte: ieri nuvole e vento fino a 50km/h ma resta la siccità

Le nuvole transitate sul Piemonte, portate da aria piu’ fredda che ha abbassato momentaneamente le temperature minime in pianura a 8-10°C, hanno portato vento e qualche piovasco sui rilievi, con nevischio da 1100 metri in su. Ma le piogge primaverili restano al momento lontane, aggravando la siccita‘ durata per quasi tutto l’inverno. Un possibile cambiamento meteo potrebbe verificarsi da domenica prossima.

Tra ieri sera e le prime ore della notte, il vento ha sferzato alcune aree del Piemonte: raffiche oltre i 50km/h a Susa (Torino), 47,2km/h a Cabella Ligure (Alessandria), 35,3km/h nel centro di Torino. In tutta la regione e’ in vigore lo stato di massima pericolosita’ per gli incendi boschivi, decretato nei giorni scorsi dalla Protezione civile regionale. Nelle prossime ore, il cielo dovrebbe tornare completamente sereno – prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – con un deciso rialzo dello zero termico, a 3100 metri.