A Milano, nato il primo falchetto pellegrino in cima al Pirellone 

Un falchetto pellegrino e’ nato in cima al Pirellone a Milano. Il piccolo e’ figlio della coppia di rapaci, chiamati ‘Gio‘ e Giulia‘, che ormai dal 2017 ogni anno nidifica nel sottotetto del grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, a 125 metri di altezza. La coppia, che deve i loro nomi dato a Gio’ Ponti, progettista del palazzo, e alla moglie Giulia, aveva fatto ritorno al nido circa tre mesi fa (il primo avvistamento risale al 19 gennaio). Tre le uova deposte tra il 3 e l’8 marzo da ‘mamma Giulia’, dopo la fase di corteggiamento.

La nascita del primo falchetto e’ stata documentata dalla webcam installata sul nido – costruito artificialmente per ospitare la cova – che osserva la vita dei falchi 24 ore su 24 e trasmette le immagini sul sito della Regione Lombardia. La notizia e’ stata poi condivisa su Facebook dal governatore lombardo Attilio Fontana e dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Anche lo scorso anno le uova deposte da ‘Giulia’ erano state tre, ma soltanto due si erano schiuse. I falchetti, nati il 12 aprile, erano stati chiamati ‘Lisa e Lea’, in omaggio alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, dopo un sondaggio lanciato dalla Regione sul proprio canale Facebook.