Scoperto mondo alieno potenzialmente abitabile: è simile alla Terra per dimensioni e temperatura

I dati del cacciatore di pianeti della Nasa Kepler, in pensione dal 2018, hanno fornito una sorpresa finora rimasta nascosta: un pianeta alieno potenzialmente abitabile, il piu’ simile alla Terra come taglia e temperatura tra quelli scovati da Kepler. Lo svela uno studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters dal gruppo dell’Universita’ del Texas a Austin, coordinato da Andrew Vanderburg.

Scovato grazie a un nuovo programma di analisi dei dati, si chiama Kepler-1649c ed e’ un pianeta roccioso a circa 300 anni luce dalla Terra, in orbita intorno a una nana rossa, il tipo di stella piu’ diffuso nell’universo. Probabilmente parte di un sistema formato da altri due mondi, si trova in uno spicchio di spazio chiamato zona abitabile, cioe’ alla giusta distanza dalla stella madre, ne’ troppo vicina ne’ troppo lontana, ma tale da consentire l’esistenza di acqua allo stato liquido. Grande come la Terra, il raggio di Kepler-1649c e’ 1,06 volte quello del nostro pianeta. Orbita cosi’ vicino alla sua stella che un anno su questo mondo alieno equivale a 19 giorni e mezzo terrestri. Secondo i ricercatori di Kepler, inoltre, la quantita’ di luce che riceve dalla propria stella e’ il 75% di quella che la Terra riceve dal Sole. Gli astrobiologi pensano, quindi, che la sua temperatura sia simile a quella del nostro pianeta. Ma sottolineano che ci vorranno molti piu’ dati per capire se e’ davvero candidato a ospitare la vita cosi’ come la conosciamo. Per Thomas Zurbuchen, amministratore della Nasa, “la scoperta di questo pianeta ci da’ speranza sulla possibile esistenza di una seconda Terra tra le stelle, ancora in attesa di essere trovata. Anno dopo anno infatti – conclude l’esperto – stiamo affinando la nostra capacita’ di cercare pianeti promettenti”.