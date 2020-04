Coronavirus, da 4 mesi in mare: Msc riporta a casa 210 italiani

Dopo quattro mesi di navigazione la motonave Msc Magnifica si prepara a sbarcare i passeggeri nel porto francese di Marsiglia. Partita da Genova il 5 gennaio scorso per un tour del mondo, si è vista respingere in Australia da dove ha iniziato a effettuare unicamente scali tecnici per l’emergenza Coronavirus.

Tra i 1600 passeggeri della nave panamense ci sono 210 italiani tra i quali anche lo stesso comandante, Roberto Leotta. Proprio gli italiani, spaventati dall’esperienza di 20 giorni di sola navigazione, avrebbero espresso il timore di non essere riportati in Italia al rientro ma di esser lasciati a Marsiglia e di fare quindi una doppia quarantena, in Francia prima e in Italia poi nonostante nessuno a bordo, come da certificazione del medico della nave, abbia sintomi da Covid-19. Sulla questione degli italiani bloccati all’estero per la pandemia ha presentato una interrogazione orale anche il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini.

“C’è un disagio, arrivano sollecitazioni da tutte le parti – conferma all’Adnkronos – ci chiamano i parenti di quanti aspettano di rientrare in Italia e ci chiamano soprattutto i marittimi. Per questo ho cercato di sollecitare il ministro egli Esteri affinché sia fatta una valutazione complessiva della situazione e vengano dati i numeri precisi di quanti ancora non riescono a fare ritorno a casa“.

La Compagnia Msc, però, all’Adnkronos assicura sull’inesistenza ad oggi di alcun problema o tensioni a bordo: “Molti passeggeri temono al contrario di scendere e venire così contagiati – spiegano – Naturalmente scenderanno tutti e di certo non saranno abbandonati. Ci prenderemo cura di loro come di tutti i passeggeri. Naturalmente, essendo i porti italiani chiusi – precisano – saranno fatti scendere a Marsiglia dove è previsto che vengono portati e da dove saranno accompagnati dove si sono imbarcati. La dimostrazione di quanto nessuno sia turbato sta anzi nel fatto che in molti abbiano già riprenotato un nuovo viaggio per visitare le tappe saltate dall’Australia, avendo la compagnia offerto degli sconti”.