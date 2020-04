La NASA fissa al 27 maggio il primo volo verso l’Iss dagli USA in 10 anni

La NASA ha annunciato la data del 27 maggio per il primo lancio di suoi astronauti verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) da suolo americano in quasi un decennio, vale a dire dalla fine del programma Shuttle nel 2011. “Il 27 maggio, la NASAlancera’ di nuovo astronauti americani su razzi americani, da suolo americano”, ha annunciato su Twitter il capo della NASA, Jim Bridenstine. A partire saranno gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken, che viaggeranno sulla navicella spaziale Crew Dragon, con razzo vettore Falcon 9, progettata dalla Space X di Elon Musk per sostituire lo Shuttle.