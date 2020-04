Nonna Erminia compie 112 anni, è la donna più anziana d’Italia: “Ma va, sono la più vecchia”

“Ma va, sono la più vecchia”, ha detto svegliandosi stamattina Erminia Bianchini Defilippi, che oggi compie 112 anni: è l’attuale decana d’Italia e tra le più longeve d’Europa. Insieme a sua figlia Ninfa, vive nel cuore delle Langhe, a Ricca di Diano d’Alba. Tra i segreti della sua longevità, svela di non rinunciare ogni giorno a un uovo alla coque con un po’ di sale e camomilla e di preferire rimedi naturali alle medicine, oltre al grande amore per i gatti.

Nata il 23 aprile 1908 a Rocchetta Belbo, sempre nelle Langhe, quella di Erminia è una vita non solo lunga, ma anche ricchissima di eventi. La signora Erminia ha trascorso la sua vita lavorando nei campi e si è sempre presa cura dei suoi 4 figli: oggi ha otto nipoti e sette pronipoti. Suo marito Luigi Fazio, con cui si era trasferita a Cossano Belbo mandando avanti una cascina in località San Pietro, è venuto a mancare nel 2003.

Erminia ha vissuto due guerre mondiali, ha visto succedersi 10 papi, vissuto i referendum che hanno fatto la storia, la pandemia di Spagnola e ora quella del nuovo coronavirus, che la costringe a festeggiare il suo compleanno solo attraverso lo schermo di un cellulare. “Faremo la pizza e mia figlia che abita qui sopra sta preparando la torta, così staremo insieme anche se in pochi e con le mascherine, gli altri auguri saranno in video. Ma i grandi festeggiamenti sono solo rimandati”, racconta Ninfa.

“Ci dispiace tantissimo non poterla salutare e doverci limitare agli auguri distanti ma in questo momento non possiamo fare altro”, spiega Ezio Cardinale, sindaco di Diano D’Alba. Volendo fare una sorpresa alla signora Erminia, donandole dei fiori, ammette: “Ciò che è più complicato è scriverle un biglietto. Lei è così cara e dolce, una persona davvero meravigliosa, anzi si preoccupava perché non poteva offrirci quando è lei a farci il regalo più grande, permettendoci di poterle parlare e farsi raccontare da lei la sua grandiosa vita. È un onore e un piacere per me e per tutta la mia comunità, a lei gli auguri vivissimi da tutta l’amministrazione e da tutti i suoi concittadini”.