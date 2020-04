Apple lancia il nuovo iPhone SE, lo smartphone di 2ª generazione: un gioiellino low-cost al prezzo più basso di sempre

Arriva l’ultimo gioiello di casa Cupertino: l’iPhone SE di seconda generazione, un nuovo e potente iPhone con display Retina HD da 4,7″ e la sicurezza evoluta del Touch ID. iPhone SE ha un design compatto reinventato dentro e fuori ed e’ l’iPhone piu’ conveniente. Il prezzo – 399 dollari negli USA, 499 euro in Italia per la versione con meno memoria interna – e’ decisamente più basso rispetto agli iPhone classici, e consente a Apple di competere nella fascia media del mercato. Il nuovo iPhone SE ha il chip A13 Bionic sviluppato da Apple, il piu’ veloce di sempre su uno smartphone e all’altezza anche dei compiti piu’ impegnativi, e il miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un iPhone, che offre i vantaggi della fotografia computazionale come la modalita’ Ritratto; inoltre e’ progettato per non temere le intemperie grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere. In una nota, Apple spiega che da venerdi’ 17 aprile sara’ possibile preordinarlo. “Il primo iPhone SE fu un grande successo fra i clienti, che apprezzavano la sua combinazione di design compatto, prestazioni di alto livello e prezzo conveniente; il nuovo iPhone SE di seconda generazione riprende la stessa idea e la migliora ulteriormente, per esempio aggiungendo il nostro migliore sistema a singola fotocamera per fare foto e video bellissimi, pur mantenendo un prezzo molto interessante,” spiega Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Grazie alla straordinaria potenza del chip A13 Bionic, iPhone SE ha una grande autonomia, scatta bellissimi primi piani in modalita’ Ritratto e foto con Smart HDR, registra video spettacolari con audio stereo ed e’ perfetto per i videogiochi e per navigare sul web a tutta velocita’. E naturalmente ha di serie le funzioni di sicurezza evolute che i nostri utenti si aspettano. Non vediamo l’ora che i clienti possano toccarlo con mano.”