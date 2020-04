Ondata di gelo polare nel Sud degli USA, tornado devastanti: almeno 6 morti nel Mississippi [FOTO]

Un’ondata di gelo polare che ha portato la neve fino a Minneapolis ha provocato oltre 50 tornado nella giornata di Pasqua negli Stati meridionali degli USA, con gravi danni in Mississippi e Louisiana. Sono almeno sei le persone morte proprio nel Mississippi. “Un evento eccezionalmente raro” secondo il servizio meteorologico americano che ha emesso ulteriori avvisi di pericolo tornado per altre zone, avvertendo che anche per oggi sono attese delle tempeste. Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha dichiarato lo stato di emergenza. Non si sa ancora quanti danni abbia causato il tornado. Le condizioni di tempesta sono state talmente intense da lasciare presupporre la comparsa di altri tornado negli stati di Alabama e Georgia. Kay Ivey, governatore dell’Alabama, ha dichiarato in anticipo lo stato di emergenza. Secondo i media Usa, anche altre aree del sud e dell’est del paese sono state colpite da forti tempeste durante il giorno. Un tornado ha colpito il Texas al mattino, mentre nello stato della Louisiana, sempre secondo i media americani, forti tempeste hanno danneggiato o distrutto completamente circa 300 case e causato interruzioni di corrente diffuse.