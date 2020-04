Sono tutti paesi piccoli, in gran parte isole, ma anche tutti situati in una fascia climatica particolarmente mite e soleggiata.

Sono 14 i Paesi, situati in Africa, Asia e Oceania, dove non risultano casi di contagio da Coronavirus fino al 19 aprile, secondo lo schema tenuto aggiornato da Wikipedia: si tratta di Kiribati, Lesotho, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Sao Tome e Principe, Isole Salomone, Tagikistan, Tonga, Turkmenistan,Tuvalu, Vanuatu. A questi si aggiungono Stati con riconoscimento limitato e 18 territori dipendenti.

In 14 Paesi del Mondo il Coronavirus non è arrivato: sono in Africa, Asia e Oceania

