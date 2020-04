“Una palla di fuoco in cielo e una pioggia di frammenti”: il primo caso documentato di un uomo ucciso da un meteorite risale al 1888

Il primo caso documentato di un essere umano ucciso da un meteorite? Risale al 22 agosto 1888, ed è accaduto in Iraq.

La testimonianza è emersa da tre documenti rinvenuti negli archivi di stato della Turchia dal gruppo di ricerca dell’università turca Ege, guidato da Ozan Unsalan. I dettagli della scoperta sono stati pubblicati su Meteoritics and Planetary Science.

I documenti sono 3 lettere scritte in turco ottomano dalle autorità locali di Sulaymaniyah o Slemani, la città dove nel 1888 era caduto un meteorite. L’evento era stato riferito dal governatore di Sulaymaniyah al sultano Abdul Hamid II dell’Impero ottomano.

Viene descritta una palla di fuoco in cielo, vista anche da una città vicina: le informazioni consentono di dedurre che il meteorite sia arrivato da sudest e che sia esploso in atmosfera facendo cadere una pioggia di frammenti su una collina nell’arco di 10 minuti, provocando la morte di un uomo e ferendone un altro.