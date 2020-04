Pasqua e Pasquetta in lockdown: inviate le vostre foto a MeteoWeb per una GALLERY speciale

Pasqua e Pasquetta su … MeteoWeb, per sentirci tutti un po’ più vicini. Domani e Lunedì inviate foto, descrizione e testimonianza all’indirizzo della vostra Pasqua e Pasquetta in lockdown all’indirizzo di posta info@meteoweb.it, pubblicheremo una bellissima gallery con le immagini di queste festività così inedite a causa dell’emergenza Coronavirus. Con la speranza che sia un’occasione per scoprire il grande valore della famiglia, vi invitiamo a spedirci gli scatti dei vostri piatti, dei vostri giochi da tavolo, della vostra tintarella sul balcone o, per i più fortunati, in giardino, ma soprattutto delle vostre grigliate (siamo pronti a scommettere che in tanti non rinunceranno, anche se dovessero farla sul davanzale del bagno!) e dei manicaretti tradizionali (O forse no). Il clima sarà mite, gradevole e soleggiato. Una situazione paradossale rispetto a tante Pasqua di pioggia e fresco in cui non si poteva stare all’aperto per le condizioni meteorologiche.

Noi su MeteoWeb continuereno con tutti gli aggiornamenti scientifici: le notizie sull’epidemia e non solo. Voi inviateci i vostri scatti con la relativa descrizione e la testimonianza di una Pasqua così strana. Le pubblicheremo in una gallery speciale, con la speranza che ci aiuti a sentirci tutti più vicini.