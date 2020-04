Pasta ritirata dal mercato: pericolo per la salute dei consumatori, l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, in data odierna, ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di pasta fresca Fusilli a marchio Tre Mulini di Eurospin, a causa della possibile presenza di soia non dichiarata in etichetta, che potrebbe causare shock anafilattico in soggetti allergici. Il prodotto è venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotto 200215 e data di scadenza indicata in 15/05/2020. La pasta fresca richiamata è stata prodotta per Eurospin Italia Spa da P.A.C. Srl nello stabilimento di via Alessandro Volta 1, a Melfi (Potenza). Nella sezione ‘avvertenze’ del modulo di richiamo si legge: “Prodotto non idoneo al consumo da parte di persone allergiche alla soia, Si invitano tali consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo presso i punti vendita Eurospin dove sarà rimborsato o sostituito“.