Ponte crollato in Toscana, autista in transito precipita con il suo furgone ma rimane illeso e si mette in salvo [FOTO]

Intorno alle 10:30 di stamattina, è crollato il ponte sul fiume Magra, tra Albiano e Caprigliola, confine naturale fra Toscana e Liguria. Tra le persone coinvolte, è risultato un uomo in transito con un furgone sul ponte nel momento in cui è crollato. Il conducente è precipitato giù insieme alle macerie del ponte, ma è “atterrato” su uno dei tronconi d’asfalto. È riuscito ad uscire da solo dal veicolo e a mettersi in salvo. L’immagine in alto è emblematica dell’accaduto: per l’uomo un grande spavento, ma fortunatamente è in buone condizioni.

Un’altra persona, invece, è stata portata in codice giallo all’ospedale di Cisanello di Pisa in elicottero a seguito di alcuni piccoli traumi dovuti alla caduta. Si tratterebbe di un conducente di un corriere che stava transitando sul Ponte per motivi di lavoro.