Il ponte ricongiunge Genova: oggi la posa dell’ultima campata del nuovo viadotto sul Polcevera

Il agosto 2018, 43 persone morirono nel tragico crollo del Ponte Morandi. Ora Genova e l’Italia intera risorgono dalle macerie con la posa dell’ultima campata del nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera che avverrà oggi. Dopo la posa dell’ultima campata, che completa i 1067 metri della struttura, comincerà la fase conclusiva dei lavori, che dovrebbe portare a luglio all’inaugurazione definitiva del nuovo viadotto. Nella notte, le 18 pile del ponte sono state illuminate con delle luci tricolori per celebrare questa fondamentale tappa nella ricostruzione del ponte.

Al varo in quota dell’ultimo impalcato tra le pile 11 e 12, la cui conclusione sarà salutata dalle sirene del cantiere e del porto di Genova, assisteranno il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ed il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, oltre al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci e al governatore della Liguria e commissario per l’emergenza, Giovanni Toti.