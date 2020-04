Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni: il bollettino fino al 1° Maggio

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino al 1° Maggio 2020.

Lunedì 27 aprile al Nord: cielo molto nuvoloso su Liguria, Alpi e Prealpi e aree pedemontane del Piemonte con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sui relativi rilievi orientali; nuvolosità irregolare, a tratti intensa, sulle restanti zone piemontesi e lombarde e velature anche spesse altrove, ma senza fenomeni associati. Centro e Sardegna: sull’isola all’inizio molte nubi con piogge e rovesci sul settore più orientale, in miglioramento dalla sera. Addensamenti compatti sui rilievi abruzzesi e localmente sul basso Lazio con deboli rovesci temporaleschi tra tarda mattinata ed ore pomeridiane; cielo poco nuvoloso altrove, salvo annuvolamenti bassi attesi al primo mattino ed a fine giornata lungo le zone costiere toscane e laziali. Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni tirreniche con rovesci o temporali sparsi, più frequenti al mattino sulla Campania, ma in generale riduzione dalle ore serali; sul restante meridione velature consistenti, in riduzione serale su Molise orientale e Puglia garganica, ma in un contesto generalmente asciutto. Temperature: minime in lieve rialzo su pianura piemontese, Lombardia, Trentino Alto adige, nord Veneto, pianura emiliana, Sardegna orientale, Toscana settentrionale, coste laziali, Campania e Basilicata tirrenica; pressoché stazionarie altrove; massime in tenue diminuzione su piemonte sudorientale, rilievi friulani ed appennino tosco-emiliano; in aumento su Puglia, Calabria ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: deboli meridionali sulla Liguria, dai quadranti occidentali sulle altre regioni tirreniche e variabili altrove. Mari: mossi il mar e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi il Tirreno centromeridionale, lo stretto di Sicilia ed il basso Ionio; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Martedì 28 aprile: tempo in peggioramento al nord e sul settore tirrenico con rovesci o temporali da sparsi a diffusi sulle regioni alpine, in estensione dal pomeriggio anche a Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia occidentale; nubi compatte sulla Sardegna e sulle restanti zone tirreniche peninsulari con locali, deboli piogge e velature anche spesse sul resto del territorio.

Mercoledì 29 aprile: graduale miglioramento sulle regioni nordoccidentali, mentre nuvolosità ancora diffusa e fenomeni prevalentemente convettivi continueranno ad interessare fino alle prime ore serali il restante settentrione, le aree tirreniche peninsulari e la Sicilia; cielo sereno o caratterizzato da passaggi di innocue nubi medio-alte altrove.

Giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio: giovedì moderato maltempo su lombardia e triveneto con precipitazioni diffuse e consistenti, specie a ridosso delle relative zone montuose; condizioni instabili su Levante ligure, Appennino centrosettentrionale e sui settori meridionali tirrenici; annuvolamenti consistenti al nord-ovest e velature sul resto del Paese, ma in generale diradamento dal pomeriggio con ampie aperture. Nella giornata di venerdì, ancora deboli fenomeni convettivi su rilievi nordorientali e settore meridionale tirrenico fino a sera; condizioni più stabili e soleggiate altrove.