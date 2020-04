Previsioni Meteo, grandi prospettive per la “fase 2”: il 4 Maggio arriva anche l’Estate, sole e caldo fino a +35°C!

Previsioni Meteo – L’Italia potrebbe riaprire il 4 Maggio con l’inizio della “fase 2” delle misure di lotta al Coronavirus con un vero e proprio regalo meteorologico: gli ultimi modelli serali, infatti, prospettano una grande ondata di caldo in tutto il Paese proprio a partire da Lunedì 4 Maggio, il “giorno x” fissato dal Governo per liberare l’Italia dal lockdown iniziato lo scorso 9 marzo.

I modelli sono molto interessanti, come possiamo osservare dalle mappe del centro europeo ECMWF che pubblichiamo a corredo dell’articolo: un poderoso Anticiclone Sub Tropicale risalirà il Mediterraneo occidentale dal Maghreb ai Balcani, determinando un sensibile aumento delle temperature con valori tipicamente estivi su gran parte del Mediterraneo.

L’Estate, quest’anno, potrebbe iniziare in netto anticipo rispetto al solito: qualora queste proiezioni fossero confermate, già tra Martedì 5 e Mercoledì 6 Maggio potremmo avere temperature diffusamente oltre i +30°C in tutt’Italia, con picchi vicini ai +35°C in varie Regioni, e temperature minime tropicali, addirittura fino a +20°C lungo le coste del nostro Paese. Uno scenario climaticamente inquietante, ma certamente benvenuto in un momento in cui proprio questo tipo di condizioni meteorologiche possono aiutare a frenare la diffusione del Coronavirus, come sempre più numerosi studi e ricerche stanno documentando di giorno in giorno.