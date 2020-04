Previsioni Meteo a lungo termine: prospettive di Anticiclone a oltranza, caldo estivo in tutt’Italia

Previsioni Meteo – Gli ultimissimi aggiornamenti provenienti dai modelli matematici, evidenziano una prospettiva sempre più anticiclonica nel corso dei prossimi 10-15 giorni. L’unica fase, confermata anche con gli aggiornamenti ultimi, che vedrebbe uno squarcio più instabile e temporaneamente anche un po’ più freddino, specie su alcune aree peninsulari, dovrebbe andare da martedì 14 a mercoledì 15, quindi intorno a metà mese. Si tratterebbe di un breve intervallo con maggiore movimento d’aria, per l’influenza passeggera di un nucleo freddo in transito sull’Est Europa e marginalmente coinvolgente alcune nostre regioni, e magari anche a opera di lievi infiltrazioni di aria umida occidentale a inizio peggioramento. Ma subito, a seguire, andrebbe riaffermandosi la struttura anticiclonica e magari anche con buona solidità per qualche giorno. Non c’è ancora certezza assoluta che l’anticiclone possa prevalere incontrastato, poiché il contesto generale vedrebbe una strutturazione barica di tipo cosiddetto ad Omega, ossia con una promontorio anticiclonico centrale e due basse pressioni ai lati, come prospettato nella barica in evidenza prevista per dopo metà mese dal modello europeo ECMWF.

Se la la figura nel suo insieme si ponesse così come evidenziato, per l’Italia l’alta pressione sarebbe piuttosto certa probabilmente anche per 5-7 giorni, data la poca mobilità, peculiare del tipo barico, con alta sostanzialmente braccata ai lati da due circolazioni cicloniche. Va detto, però, che basterebbero lievi fluttuazioni dell’intero complesso ad Omega e magari l’area depressionaria iberica si sposterebbe leggermente più a Ovest, in misura tale da influenzare con nuclei instabili anche parte delle nostre regioni. In ogni modo, il prospetto barico ad Omega è uno di quelli che possono comportare alta pressione abbastanza insistenti. Se le prospettive evolvessero in senso anticiclonico, l’Italia potrebbe avere condizioni di persistente stabilità fino al 23/24 Aprile. A seguire, per l’ultima settimana del mese, potrebbe esserci un cambiamento e forse anche di tipo freddo o relativamente freddo, ma questo aspetto la affronteremo nei prossimi quotidiani aggiornamenti.

Maggiori dettagli sulla possibile affermazione anticiclonica anche dopo metà mese e sulla tendenza più instabile per fine mese, nei prossimi quotidiani aggiornamenti.