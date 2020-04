Previsioni Meteo a medio termine: alta pressione, ma più fresco e locali minacce instabili al Sud

Nel contesto prevalente anticiclonico che andrà a riguardare gran parte della settimana Pasquale, le aree meridionali in genere, faranno più fatica a vedere un bel tempo schietto con cieli assolutamente soleggiati, come invece accadrà in prevalenza sulle regioni centro settentrionali, salvo anche qui qualche locale disturbo per nubi basse mattutine, ma di natura non instabile. Sebbene anche sul Sud Italia si vedranno ampie schiarite e con tempo in prevalenza asciutto, non mancheranno nubi irregolari oltre che un contesto termico non proprio dichiaratamente primaverile, essendo, le nostre aree più a Sud, ma in parte anche quelle centrali, costantemente interessate da una media ventilazione orientale e valori termici, quindi, sotto la media di alcuni gradi, almeno fino a metà della prossima settimana. Non farà particolarmente caldo anche al Centro Nord, tuttavia qui i valori rientreranno più nella media, per un’alta pressione più convinta.

Se poi andiamo a dettagliare di più su alcune aree meridionali, essenzialmente dell’estremo Sud, rinveniamo, dai dati, che potranno aversi anche frequenti episodi di instabilità, circoscritti sì, ma non proprio insignificanti. Ci riferiamo, in particolare, ai settori della Sila, sul Centro Nord della Calabria dove, a fasi alterne, potrebbero aversi addensamenti irregolari associati anche qualche breve rovescio sparso; qualche rovescio occasionale, ma qui meno ricorrente, anche sull’estremo Sud della Calabria, Reggino, occasionalmente sul Pollino, tra Nord Calabria e Sud Lucania.

Ci riferiamo altresì, alla Sicilia, dove, soprattutto nella prima parte della prossima settimana, potrebbero aversi addensamenti più ricorrenti e anche più significativi, in particolare sulla parte centro-orientale dell’isola. Agli addensamenti sarebbero associati anche brevi piogge o rovesci che però, secondo le nostre indagini, tra martedì pomeriggio-sera e mercoledì 8, potrebbero assumere anche carattere di moderata intensità. In quella fase, nei vari rovesci intermittenti che potrebbero susseguirsi, potrebbero accumularsi, secondo le nostre stime, fino a 25-30 mm di pioggia in particolare tra il Centro Ovest e Centro Nord Catanese, il Centro Sud Messinese e l’Est Ennese. Una tendenza instabile, non esagerata, ma nemmeno trascurabile soprattutto per queste aree insulari. Altrove al Sud, potrebbe esserci mediamente una maggiore ventilazione, un campo termico meno mite che nel resto dell’Italia, ma nella sostanza poco altro. Naturalmente sole e bel tempo al Centro Nord.

Maggiori dettagli nei prossimi quotidiani aggiornamenti.