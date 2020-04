Previsioni Meteo Aeronautica Militare, torna l’anticiclone, da domani temperature in aumento in tutta Italia: il bollettino fino al 21 aprile

Dopo una giornata, quella di ieri, segnata dal maltempo con forti venti, piogge e calo delle temperature, torna l’anticiclone sull’Italia e da domani aumenterà anche il caldo. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e per i prossimi giorni.

Oggi, 15 aprile

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione sul Piemonte occidentale in graduale diradamento; in serata aumento della nuvolosità alta in serata al nord-est.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti su Sardegna e zone interne appenniniche al primo mattino in rapido diradamento.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residui addensamenti sulla Puglia e aree interne appenniniche in rapido diradamento; maggiori addensamenti per nubi basse sulla Sicilia nel corso del giorno.

Temperature: minime in generale calo, più deciso sui settori adriatici. Massime in aumento su Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio, in calo altrove. Venti: da deboli a moderati da nord- nord-est sulle regioni adriatiche; da deboli a moderati orientali sulla Sardegna; deboli settentrionali sulle regioni tirreniche, da est-sud-est sulla Sicilia; molto deboli variabili al nord. Mari: da molto mossi ad agitato il mare di Corsica, il mare e canale di Sardegna, l’Adriatico meridionale e lo Ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini con moto ondoso in attenuazione in serata sul Tirreno e Adriatico.

Domani, giovedì 16 aprile

Nord: bel tempo salvo il transito di nubi alte e sottili. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna meridionale, con deboli piovaschi sparsi; cielo in generale velato sul resto del centro. Sud e Sicilia: locali addensamenti compatti sulle aree interne della Sicilia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento sulla Liguria, appennini centrosettentrionali, aree alpine e prealpine, marcate su queste ultime e sulle aree interne dell’Abruzzo, generalmente stazionarie sul resto del centro-nord, in diminuzione al sud; massime in aumento su tutto il Paese, più marcate sulle regioni adriatiche centromeridionali, ioniche peninsulari e sulla Sardegna. Venti: deboli sudorientali sulle due isole maggiori; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 17 aprile. Al Nord: locali addensamenti bassi sulla Liguria; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Nord. Centro e Sardegna: nubi basse sulla Sardegna orientale e sulle aree costiere tirreniche peninsulari; cielo poco nuvoloso velato sul resto del Centro. Sud e Sicilia: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il meridione. Temperature: minime e massime in aumento su tutto il Paese. Venti: deboli variabili su tutto il Paese. Mari: poco mossi l’Adriatico ed il Tirreno orientale; mossi i restanti mari.

Sabato 18 aprile: estese velature su tutto il Paese, tendenti a divenire spesse in serata sul nord-ovest, Emilia-Romagna e regioni centrali , accompagnati da piogge o rovesci sparsi, su Liguria, basso Piemonte, Toscana, Umbria e Marche.

Domenica 19 aprile: cielo in generale molto nuvoloso, per nubi medio-alte al centro-nord, con rovesci o temporali sparsi, e velato al sud. Dalla serata estensione delle nubi medio-alte su tutto il Paese.

Lunedì 20 e martedì 21 aprile: cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il Paese, con rovesci o temporali diffusi, localmente intensi sul Piemonte occidentale.