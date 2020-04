Previsioni Meteo Aeronautica Militare, ancora pioggia e maltempo prima dell’anticiclone della prossima settimana: il bollettino fino al 5 maggio

Le restanti giornate della settimana saranno ancora caratterizzate dal maltempo, con piogge e temporali, ma dalla prossima settimana, un potente anticiclone riporterà il bel tempo sul Paese. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 29 aprile

Al nord parzialmente nuvoloso sul Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con locali schiarite; molto nuvoloso sul resto del nord con rovesci anche temporaleschi più frequenti a ridosso delle aree prealpine ed appenniniche, in graduale attenuazione serale.

Al centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso con rovesci specie a ridosso dell’area appenninica ed in prossimità dei rilievi del Lazio meridionale, in graduale attenuazione serale; ampie schiarite altrove; sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna eccetto annuvolamenti sul versante occidentale con locali rovesci, in attenuazione.

Al sud e Sicilia: molto nuvoloso sulla Campania, Sicilia e versante tirrenico di Basilicata e Calabria con piogge sparse ed occasionali rovesci anche temporaleschi che si attenueranno gradualmente lasciando spazio a locali schiarite serali sulla Campania e Sicilia; sereno o parzialmente nuvoloso altrove con occasionali rovesci sulla Puglia.

Temperature: massime in aumento sul nordovest, Pianura padano veneta, Toscana, Umbria e Marche, in diminuzione sulla Sicilia e Calabria, stazionarie altrove. Venti: moderati da ovest sudovest con rinforzi sulla Sardegna settentrionale e sulla Toscana. Mari: molto mossi i bacini occidentali, agitato il Ligure; poco mossi o mossi i restanti mari.

Domani, giovedì 30 aprile

Al nord copertura diffusa in graduale intensificazione su tutto il settore con rovesci e temporali su Liguria centrorientale, aree alpine e prealpine ed appenniniche, in estensione dal pomeriggio anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; attesa fenomenologia anche intensa sulle aree montuose lombarde, venete e soprattutto su quelle friulane; quota neve sulle zone alpine confinali oltre i 18000-2000 metri. Dalla serata atteso un miglioramento sulle aree occidentali con prime schiarite su Piemonte, Ponente ligure e Romagna.

Al centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su regioni tirreniche ed Umbria con deboli rovesci sulla Toscana settentrionale; velature anche spesse sulle regioni adriatiche con qualche piovasco serale sul nord delle Marche.

Al sud e Sicilia: addensamenti compatti attesi al mattino sulle aree tirreniche peninsulari con residui piovaschi associati, ma in successivo, temporaneo miglioramento; nella sera tuttavia, attesa una nuova intensificazione della copertura bassa e stratiforme su Campania e Basilicata tirrenica; sul restante meridione ampio soleggiamento, al più temporaneamente interrotto da passaggi di estese nubi medio-alte e poco significative.

Temperature: minime in flessione su bassa Lombardia, triveneto, Romagna, nord Marche, bassa Toscana, Lazio, rilievi abruzzesi ed al meridione; pressoché stazionarie altrove; massime in diminuzione su Piemonte, Liguria centroccidentale ed ovest Lombardia; in lieve aumento su Lombardia sudorientale, nord-est, Emilia-Romagna centrorientale, Sardegna, coste toscane, Umbria meridionale, Lazio, rilievi abruzzesi, Appennino meridionale, più deciso sulla Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Venti: deboli di direzione variabile sul settore alpino e prealpino ed occidentali sulla Sicilia; deboli o moderati intorno sud-ovest sul resto del paese con decisi rinforzi dal pomeriggio/sera su rilievi liguri e sardi, Piemonte sudorientale e sulle aree appenniniche di Emilia-Romagna e Marche. Mari: molto mossi il mar di Sardegna ed il mar Ligure, quest’ultimo con tendenza a divenire agitato al largo dalla sera; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna ed il Tirreno occidentale dal pomeriggio; generalmente mossi il restante Tirreno, lo stretto di Sicilia e lo Ionico; da poco mosso a mosso l’Adriatico.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 1°maggio. Al nord al primo mattino residue precipitazioni convettive diffuse sulle zone montuose del triveneto ma in successivo, rapido assorbimento e cielo irregolarmente nuvoloso altrove; seguirà una intensificazione della copertura sulle aree alpine e prealpine con piogge o locali temporali sparsi ed in sconfinamento serale anche sulle zone pianeggianti di Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nord Romagna. Quota neve sui rilievi confinali oltre i 1800-2000 metri.

Al centro e Sardegna: addensamenti compatti su Toscana settentrionale, Umbria e Lazio centromeridionale con deboli rovesci associati, in miglioramento tardo pomeridiano, eccezion fatta per l’area Toscana. Velature anche spesse sulle restanti zone.

Al sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti sulle aree tirreniche peninsulari con rovesci, sempre di debole intensità, in riduzione tra pomeriggio e serata; cielo sereno o con estesi passaggi di nubi medio-alte, poco significative sul restante meridione.

Temperature: minime in lieve flessione su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia occidentale; in rialzo su Veneto, Romagna, bassa Toscana, Umbria, Lazio, regioni centrali adriatiche, Molise, nord Campania, Puglia garganica e Sicilia centrosettentrionale; stazionarie altrove; massime in aumento sul settore piemontese, Ponente ligure, rilievi lombardi, coste abruzzesi e su quelle adriatiche pugliesi; in lieve calo sulla toscana; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Venti: da deboli a moderati dai quadranti occidentali su Liguria, Emilia-Romagna ed al centro-sud, con ulteriori, decisi rinforzi su Sardegna, Toscana e sulla dorsale appenninica, specie quella settentrionale; deboli variabili sul restante settentrione con tendenza a disporsi da ovest su Valle d’Aosta e Piemonte ed a divenire da moderati a forti nel pomeriggio sulle relative zone alpine. Mari: da molto mosso ad agitato al largo il mar Ligure; da mossi a molto mossi il Tirreno settentrionale ed i mari attorno alla Sardegna ed il basso Ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Sabato 2 maggio debole instabilità sulla catena alpina confinale, restante triveneto, Romagna, dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centromeridionali, in esaurimento dalle ore serali al centro-sud; cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di innocue nubi medio-alte e stratiformi sul resto del nord ed isole maggiori, ma in un contesto asciutto.

Domenica 3 maggio: nuovo, rapido impulso che interesserà la Romagna, le regioni centrali adriatiche ed il meridione, esaurendosi poi nel pomeriggio sulle relative aree del centro e nella sera anche su quelle del sud; nubi alte e sottili sulla Sardegna ed ampio soleggiamento altrove.

Lunedì 4 maggio condizioni di bel tempo con qualche innocua velatura al nord e sulla Sardegna.

Martedì 5 maggio atteso qualche annuvolamento più consistente sui rilievi nordorientali, mentre condizioni stabili e soleggiate domineranno sul resto del paese.