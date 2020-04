Previsioni Meteo Aeronautica Militare, oggi freddo e neve al Sud, dal weekend miglioramento in tutta Italia. Il bollettino fino al 7 Aprile

Arriva il primo giorno del mese di aprile e il Sud Italia si risveglia in inverno, con freddo e neve a bassa quota, che ad inizio settimana avevano interessato il Nord-Est del Paese. Dal weekend, previsto un miglioramento progressivo delle condizioni su tutto il Paese. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e per i prossimi giorni.

Oggi, 1 aprile

Al Nord: sereno o poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi alpini e prealpini e, nella prima parte della giornata, anche sulla pianura lombardo-veneta; ampi rasserenamenti ovunque dalla sera.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso eccetto addensamenti residui tra la notte e il mattino sull’Abruzzo e basso Lazio con locali precipitazioni, ma in rapido miglioramento con schiarite; molto nuvoloso sull’isola per nubi in prevalenza medio-alte stratiformi, in temporaneo diradamento durante le ore centrali del giorno. Dalla sera nubi in aumento con locali piogge sul settore meridionale e occidentale della regione.

Sud e Sicilia: inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni sparse al mattino, nevose sui rilievi a quote superiori ai 300-500 m su Molise, Puglia e Campania, fino ad arrivare al di sopra degli 800-1000 m su Sicilia e Calabria meridionale. Dalla tarda mattinata rapido miglioramento a iniziare da Molise e Campania settentrionale con ampie schiarite, per estendersi verso sera a tutte le regioni a eccezione della Sicilia, dove permarranno degli annuvolamenti stratiformi di nubi medio-alte.

Temperature: minime in generale decisa diminuzione, a eccezione della Sicilia, dove si avrà un contenuto aumento; massime in decisa diminuzione al Sud, su Lazio, Abruzzo e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Centro e al Nord.

Domani, giovedì 2 aprile

Al Nord: condizioni di bel tempo, a parte locali temporanei annuvolamenti su rilievi alpini e prealpini centroccidentali.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sul settore centromeridionale dell’isola con possibili deboli piogge soprattutto durante le ore centrali della giornata; ampio soleggiamento altrove con nuvolosità medio-alta estesa solamente sulla Sardegna settentrionale e momentaneamente sul Lazio.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Puglia, Basilicata orientale, Calabria meridionale e Sicilia con piovaschi associati solo su queste ultime due, in riduzione tardo-pomeridiana; sulle altre zone velature in transito diurno.

Temperature: minime in diminuzione su Sicilia, Calabria centromeridionale, meno sensibile su Puglia, bassa Sardegna e coste tirreniche meridionali, in aumento su Appennino tosco-emiliano e Alpi orientali; massime in flessione sulle due isole maggiori, in rialzo altrove.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 3 aprile. Al Nord nuvolosità irregolare a tratti intensa sui rilievi alpini, ma senza fenomeni associati; tempo stabile e soleggiato sule altre zone. Centro e Sardegna: molte nubi sul settore sudorientale dell’isola con piogge e rovesci in miglioramento serale; cielo sereno o al più poco nuvoloso altrove. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti un po’ ovunque con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, solamente su Calabria centromeridionale e Sicilia, in generale decisa attenuazione pomeridiana sulle altre zone. Temperature: minime e massime in aumento su quasi tutte le regioni, stazionarie solo sulla Sicilia.

Sabato 4 residui nuvolosità e fenomeni, anche temporaleschi, al primo mattino su Sicilia centroccidentale e Calabria, in successivo rapido miglioramento; cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto del paese.

Domenica 5 locali annuvolamenti su Piemonte, Lombardia centrosettentrionale, Sicilia tirrenica e bassa Calabria; condizioni di tempo stabile e soleggiato altrove.

Lunedì 6 bel tempo un po’ ovunque a parte isolati addensamenti su Appennino meridionale e Sicilia interna, in graduale dissolvimento dal pomeriggio. Nella giornata di martedì ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità, in aumento pomeridiano su Valle d’Aosta e Piemonte occidentale.