Previsioni Meteo Aeronautica Militare, ciclone in atto sull’Italia con piogge, vento e temporali: il bollettino fino al 27 aprile

È in atto un ciclone che sta portando forte maltempo sull’Italia, con piogge, vento e temporali. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell‘Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 21 aprile

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su Nord Ovest e Prealpi lombarde con precipitazioni diffuse specie sul Piemonte occidentale; dalla tarda mattinata graduale attenuazione di nubi e fenomeni a iniziare dalla Lombardia; quota neve sui settori alpini oltre i 1400-1600 metri. Sul resto del settentrione nuvolosità, in prevalenza medio-alta, più consistente su pianure lombarde ed Emilia-Romagna dove si avranno residue precipitazioni in attenuazione nel corso della mattinata quando la nuvolosità inizierà a diradarsi a iniziare dal Nord Est.

Centro e Sardegna: molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni da sparse a diffuse, specie sull’isola e sui settori adriatici e localmente intense sulla Sardegna orientale. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud e Sicilia: cielo in generale molto nuvoloso o coperto con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale specie su Sicilia e settori tirrenici. Dalla serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni sull’isola.

Temperature: massime in aumento su Triveneto, pianura lombarda, Sardegna sud occidentale, Puglia, Basilicata e Calabria, in generale calo altrove.

Domani, mercoledì 22 aprile

Nord: prevalenza di sole su tutto il settentrione, salvo annuvolamenti compatti al mattino su Alpi centro-occidentali e Prealpi lombarde, con associate deboli residue precipitazioni sulle Alpi meridionali del Piemonte, nevose oltre i 1600 metri.

Centro e Sardegna: molte nubi su tutte le regioni, meno consistenti su Umbria, Toscana e Marche settentrionali, con precipitazioni sparse, più diffuse e intense sull’isola, nonché su Abruzzo e Lazio. Locali fenomeni a carattere di rovescio o temporale attesi sull’area orientale dell’isola.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto al Sud con precipitazioni diffuse e insistenti, localmente anche a carattere temporalesco su Sicilia, Calabria e Salento.

Temperature: minime in calo su Triveneto, Lombardia orientale e meridionale, Valle d’Asta, restanti Alpi occidentali, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia occidentale, in lieve rialzo su aree pedemontane piemontesi, Basilicata tirrenica, Calabria e restante Sicilia, stazionarie altrove. Massime in aumento al Nord-Ovest, su Emilia-Romagna, pianura veneta, Marche, Umbria, Sardegna centrale e meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, più marcato l’aumento su queste ultime, nonché su Piemonte, Lombardia e Liguria, in diminuzione su Lazio, coste abruzzesi, Molise, Campania, Puglia e restante Basilicata, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 23 aprile. Al Nord tempo stabile e soleggiato su tutto il settentrione, salvo locali annuvolamenti diurni sui rilievi alpini. Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso su alta Toscana e Marche settentrionali e molte nubi altrove con precipitazioni sparse, più diffuse sulle restanti aree adriatiche e sulla Sardegna orientale. Isolati e deboli fenomeni a carattere temporalesco attesi sul Lazio meridionale nel pomeriggio. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con precipitazioni diffuse e insistenti, localmente di forte intensità su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia ioniche al mattino. Dal pomeriggio generale graduale attenuazione dei fenomeni.

Temperature: minime in rialzo su Valle d’Asta, Alpi meridionali piemontesi, Liguria, restante Appennino settentrionale e Sicilia centro-occidentale, in lieve flessione su Prealpi lombarde, coste dell’Emilia-Romagna, aree tirreniche meridionali, stazionarie altrove; massime in aumento su Alpi occidentali, restante Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna settentrionale e occidentale, Campania e Trapanese, in calo sul resto del Sud, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venerdì 24 nuvolosità irregolare a tratti intensa su isole maggiori, Calabria e restanti aree ioniche con possibili piogge diffuse e locali rovesci. Altrove cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centro-meridionale.

Sabato 25 tempo stabile e soleggiato, salvo debole instabilità diurna limitata alla catena alpina e ai rilievi appenninici, specie del Centro-Sud.

Domenica 26 cielo parzialmente nuvoloso al Nord con possibili deboli precipitazioni sui rilievi e sulla pianura di veneto ed Emilia-Romagna. Altrove tempo variabile, con annuvolamenti più consistenti e associati isolati rovesci a ridosso della dorsale appenninica e sulle isole maggiori nelle ore centrali della giornata. Lunedì tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali con possibili precipitazioni diffuse di debole intensità. Al Centro-Sud rapido aumento della copertura nuvolosa con possibili precipitazioni sparse, specie su regioni adriatiche e Toscana. Tempo variabile sulle isole maggiori.