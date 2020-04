Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani piogge sparse

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per la giornata di domani, Lunedì 27 Aprile 2020.

Al Nord: cielo molto nuvoloso su Liguria centroccidentale, Alpi e Prealpi e sulle zone pedemontane del Piemonte con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sui relativi rilievi orientali; nuvolosità irregolare, a tratti intensa, sulle restanti zone liguri, piemontesi e lombarde e velature anche spesse altrove, ma senza fenomeni associati. Centro e Sardegna: sull’isola all’inizio molte nubi con rovesci e locali temporali sparsi, in miglioramento dalla sera. Addensamenti compatti sui rilievi abruzzesi e localmente sul basso Lazio con deboli rovesci temporaleschi tra tarda mattinata ed ore pomeridiane; cielo poco nuvoloso altrove, salvo annuvolamenti bassi attesi al primo mattino ed a fine giornata su Toscana, Umbria occidentale e settore settentrionale laziale. Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni tirreniche con deboli rovesci o temporali sparsi su Sicilia, rilievi calabresi e più occasionalmente sulla Campania centromeridionale, in generale assorbimento dalle ore serali; sul restante meridione cielo sereno o caratterizzato da velature consistenti, comunque in un contesto asciutto. Temperature: minime in lieve rialzo su Liguria, pianura piemontese, Lombardia centromeridionale, Campania, Puglia centrosettentrionale, Basilicata e Calabria; in leggero calo nell’entroterra sardo; pressoché stazionarie altrove; massime in tenue diminuzione su Liguria, Piemonte sudorientale ed Emilia; in aumento su Veneto, coste friulane, Romagna, basso Lazio, Abruzzo meridionale, nord Campania ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: deboli meridionali sulla Liguria, dai quadranti occidentali sulle altre regioni tirreniche e variabili altrove. Mari: mossi il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; generalmente poco mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in intensificazione su Tirreno meridionale ad ovest, basso Ionio e mar di Sardegna, quest’ultimo tendente a divenire molto mosso al largo dalla sera.