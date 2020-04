Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: nuvole diffuse ma temperature in aumento, sereno al Sud

Le previsioni per domani, sabato 18 aprile, in Italia secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Al Nord: nubi compatte su rilievi alpini, prealpini e restante Liguria, con associati deboli e locali piogge fino al tardo pomeriggio. Isolati temporali pomeridiani sulle relative zone di Friuli-Venezia Giulia e Veneto; sul resto del Nord estesa nuvolosità medio-alta; locali foschie sulla bassa pianura veneta al mattino.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, in temporanea attenuazione serale; molte nubi su Toscana e Lazio con deboli piogge lungo le coste toscane e sul Lazio nel pomeriggio. Attesi isolati temporali sui rilievi laziali nelle ore centrali della giornata; sul resto del Centro estesa nuvolosità, prevalentemente medio-alta, in rapida intensificazione serale su Umbria, Appennino marchigiano e Abruzzo con associate deboli precipitazioni; attesi isolati temporali a sviluppo diurno sui rilievi abruzzesi. Locali foschie lungo le coste laziali al mattino.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia per il transito di nubi alte e stratificate, anche spesse dal tardo pomeriggio; sul resto del Sud cielo velato per annuvolamenti alti e stratificati. Dal pomeriggio nubi progressivamente più compatte su Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria centrosettentrionale con associate piogge deboli e sparse; locali foschie lungo le coste campane settentrionali al mattino.

Temperature: minime in generale aumento su tutto il paese; massime in flessione sulla Sardegna centro-occidentale, in rialzo altrove, più marcato su Puglia e Sicilia.

Venti: deboli variabili sui rilievi alpini; deboli in prevalenza meridionali sul resto del paese, salvo locali rinforzi da est sulla Sardegna.

Mari: poco mossi o quasi calmi l’Adriatico e il Tirreno parte est; poco mosso lo Ionio centro-orientale; generalmente mossi i restanti bacini ma con moto ondoso in attenuazione su mar Ligure e restante Tirreno settentrionale.