Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 23 aprile: inizio settimana nuvoloso, poi torna il sereno

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Domenica 19 aprile

Nord: cielo velato sulla pianura padana. Dal pomeriggio nubi progressivamente più compatte, con deboli precipitazioni diffuse dalla sera su aree pianeggianti di Piemonte ed Emilia-Romagna, a carattere sparso su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; annuvolamenti compatti sul resto del nord con deboli precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sui rilievi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; dalla sera ulteriore aumento della nuvolosità con precipitazioni più diffuse.

Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni diffuse in temporanea attenuazione serale; al mattino cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria e alto Lazio e velato altrove. Tendenza a un progressivo aumento della nuvolosità compatta ovunque, con piogge isolate sui rilievi nelle ore centrali, più diffuse dal tardo pomeriggio a partire dalle aree tirreniche.

Sud e Sicilia: sulla Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso, con progressivo aumento della nuvolosità medio-alta a partire dal pomeriggio; sul resto del sud nuvolosità in prevalenza medio-alta, salvo annuvolamenti più consistenti sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Dalla sera ulteriore aumento della copertura nuvolosa con piogge deboli su Molise, Campania settentrionale e Gargano.

Temperature: minime stazionarie su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, rilievi e alta pianura del Veneto, in aumento sul resto del paese; massime in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, pianura lombarda, Emilia-Romagna occidentale, restante Appennino settentrionale, alta Toscana, rilievi abruzzesi, coste ioniche di Basilicata e Puglia, in rialzo su Sardegna, coste adriatiche centrali e meridionali e lungo le coste tirreniche del Sud, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti: deboli variabili su Alpi e Prealpi; da deboli a moderati in prevalenza meridionali altrove, in rotazione da est dalla sera, con raffiche improvvise su Friuli-Venezia Giulia, coste venete e Sardegna.

Mari: mossi il mare e canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale parte ovest; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Lunedì 20 aprile: maltempo su buona parte del paese con possibili precipitazioni diffuse, localmente intense su aree alpine centro-occidentali, Sardegna e coste tirreniche.

Martedì 21 aprile: tempo in miglioramento su pianura padana, Toscana, Umbria e Marche. Sul resto del Nord locali annuvolamenti con possibili isolate precipitazioni, specie sui rilievi occidentali. Altrove cielo molto nuvoloso con possibili precipitazioni diffuse, in attenuazione nottetempo.

Mercoledì 22 aprile: molte nubi su isole maggiori e Calabria con rovesci diffusi. Sul resto del paese tempo all’insegna della variabilità, con nubi compatte a ridosso dei rilievi.

Nella giornata di giovedì 23 aprile ancora possibili rovesci sparsi sulle isole maggiori. Altrove tempo generalmente stabile, salvo instabilità diurna limitata alla catena alpina e ai rilievi appenninici.