Previsioni Meteo Aeronautica Militare, inizia una settimana di piogge e maltempo: il bollettino fino al 3 maggio

Inizia una settimana di maltempo con piogge diffuse sull’Italia, prima che un possente anticiclone si instauri sul nostro Paese per una forte ondata di caldo. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 27 aprile

Al nord cielo molto nuvoloso, localmente coperto, su Piemonte occidentale, Liguria centroccidentale, Alpi e prealpi con piogge anche a carattere di rovescio, in estensione dal primo pomeriggio a Trentino Alto Adige, settori nord di veneto e Friuli Venezia Giulia; nuvolosità irregolare, a tratti intensa al mattino sulle restanti zone, senza fenomeni associati, con graduale diradamento della copertura nuvolosa al pomeriggio su bassa Lombardia, Emilia-Romagna e basso Veneto ed ampi spazi di sereno.

Al centro e Sardegna: inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso su settori tirrenici ed Umbria occidentale con nubi basse in rapido diradamento e sollevamento al primo mattino ed ampie schiarite; poco nuvoloso altrove; ulteriore temporaneo aumento delle nubi durante le ore centrali della giornata su aree interne e zone ad esse adiacenti, a cui saranno associate piogge anche a carattere di rovescio su aree montuose di abruzzo e Marche, in esaurimento serale; sereno o poco nuvoloso sui settori costieri; sull’isola molto nuvoloso con piogge o rovesci sul settore centrorientale, in miglioramento serale.

Al sud e Sicilia: sull’isola molte nubi con deboli piogge o rovesci, specie sulle zone centrorientali, in esaurimento serale; spazi di sereno sui settori costieri; sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni, salvo temporanei addensamenti mattutini sui settori tirrenici; temporanei locali rovesci o piogge durante le ore centrali della giornata, specie su aree appenniniche e zone ad esse adiacenti, in esaurimento serale.

Temperature: minime in lieve rialzo al nord ed aree interne del centro-sud, senza variazioni di rilievo altrove; massime in lieve calo sul nord-ovest ed arco alpino; in lieve aumento sul resto del paese. Venti: deboli variabili al nord, meridionali sulla Liguria; deboli dai quadranti meridionali al centro-sud. Mari: mossi il mare e canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari al largo, tendenti a quasi calmi sottocosta.

Domani, martedì 28 aprile

Al nord cielo molto nuvoloso o coperto un po’ ovunque con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, localmente intense su Liguria centrorientale, e su aree alpine e prealpine di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; quota neve sulle zone confinali oltre i 2000 metri; attesa da fine giornata una riduzione delle precipitazioni su Valle d’Aosta, Piemonte centromeridionale e ponente ligure.

Al centro e Sardegna: nubi compatte su Lazio, Toscana, Umbria e zone appenniniche con piogge diffuse, rovesci e temporali, localmente anche intensi nel pomeriggio sulle relative aree montuose, in attenuazione serale; nuvolosità diffusa ma meno consistente sull’isola e sulle restanti zone adriatiche con piovaschi in miglioramento dalla serata.

Al sud e Sicilia: addensamenti compatti su Appennino molisano, Basilicata e Calabria tirreniche, Campania e Sicilia centrosettentrionale con piogge e rovesci associati dalla tarda mattinata, anche temporalesche sulla porzione settentrionale campana nelle ore pomeridiane; sul resto del territorio cielo sereno o con passaggi di spesse velature, comunque in un contesto asciutto.

Temperature: minime in rialzo su Valle d’Aosta, coste settentrionali adriatiche e centrali tirreniche, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione su gran parte del nord e delle regioni centrali peninsulari, nonché su Campania e Puglia settentrionale, in lieve aumento su Sardegna orientale e sulla Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del sud e sul Trentino-Alto Adige. Venti: deboli sudoccidentali al centro-nord con rinforzi su Liguria ed aree appenniniche; deboli dai quadranti meridionali al sud e sulle coste dell’alto Adriatico; deboli variabili su aree alpine e prealpine. Mari: da mosso a molto mosso il mar di Sardegna; mossi, localmente molto mossi al largo, mar Ligure, Tirreno e canale di Sardegna; poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 29 aprile. Al nord cielo molto nuvoloso o coperto su triveneto e Lombardia con fenomeni diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale, nevosi sui rilievi specialmente del Trentino-Alto Adige oltre i 2000 metri, in temporaneo miglioramento dal tardo pomeriggio; nuvolosità variabile a tratti intensa altrove. Al centro e Sardegna: al mattino addensamenti compatti su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna con deboli piogge o rovesci in successiva rapida riduzione; cielo parzialmente velato sulle altre zone .Al sud e Sicilia: molte nubi sul settore tirrenico con associate deboli precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in miglioramento tardo pomeridiano sull’isola; nuvolosità medio-alta diffusa sul restante territorio che potrà causare qualche piovasco durante le ore centrali della giornata, con ampie schiarite dal pomeriggio.

Temperature: minime in flessione su nord-ovest e Lombardia, in tenue aumento su Lazio, Umbria e meridione, stazionarie sulle restanti zone; massime in lieve flessione su Triveneto, Basilicata, Calabria e Sicilia, in rialzo su Toscana, Umbria settentrionale e restante nord, più deciso su Piemonte e Lombardia; senza variazioni di rilievo altrove. Venti: deboli dai quadranti occidentali, con rinforzi su Liguria di levante, rilievi sardi ed aree appenniniche, specialmente settentrionali; deboli di direzione variabile su settore alpino e prealpino. Mari: molto mosso il mar Ligure; mossi canale di Sardegna e Tirreno, localmente molto mosso quello settentrionale; poco mossi gli altri bacini, localmente mossi il mar di Sardegna e lo Ionio.

Giovedì 30 aprile maltempo al nord, sulle regioni centrali tirreniche e Umbria, anche con precipitazioni diffuse e localmente di forte intensità su aree alpine e prealpine, Liguria e nord Toscana; deboli fenomeni attesi invece su Marche, rilievi molisani e regioni meridionali tirreniche; asciutto sul resto del paese, seppur con passaggi nuvolosi poco significativi.

Venerdì 1° maggio ancora fenomenologia convettiva fino alle ore serali su rilievi nordorientali, regioni centrali e sul settore meridionale tirrenico, ma in deciso miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie aperture; condizioni più stabili e soleggiate altrove.

Sabato 2 maggio addensamenti compatti su Calabria e Sicilia tirreniche con piogge, rovesci e temporali; cielo generalmente sereno sul restante territorio, ma con transito di velature anche diffuse.

Nella giornata di domenica 3 maggio miglioramento sul settore tirrenico meridionale.