Previsioni Meteo Aeronautica Militare, inizia una settimana di maltempo con piogge, neve e forti venti: il bollettino fino al 26 aprile

Dopo un periodo di stabilità e caldo grazie alla presenza dell’anticiclone, si apre una settimana caratterizzata dal maltempo sull’Italia, che inizia oggi con piogge, venti e tanta neve in arrivo sulle Alpi. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 20 aprile

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse e, soprattutto sul Piemonte, locali temporali, le precipitazioni assumeranno a carattere nevoso sui rilievi alpini occidentali oltre i 2000 metri ma con quota neve in abbassamento dal pomeriggio. In serata attenuazione dei fenomeni sul triveneto.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge da sparse a diffuse. Locali temporali in serata su Lazio.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge e rovesci da isolati a sparsi sulla Sicilia mentre i fenomeni risulteranno da sparsi a diffusi sul settore peninsulare.

Temperature: minime in stazionarie o in lieve diminuzione; massime in sensibile diminuzione su tutto il Paese, più marcato il calo in pianura padana e regioni adriatiche. Venti: forti con raffiche fino a burrasca forte da sud-est sulle due isole maggiori, in attenuazione serale; da moderati a forti dai quadranti settentrionali sulla Liguria e da quelli orientali sulle aree costiere adriatiche settentrionali; generalmente moderati dai quadranti orientali o sud orientali altrove. Mari: da poco mossi a mossi Ionio settentrionale e Adriatico meridionale ma con moto ondoso in aumento; da molto mossi ad agitati canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Tirreno meridionale settore ovest; generalmente molto mossi i restanti bacini.

Domani, martedì 21 aprile

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi centro-occidentali, Appennino, nonché su Liguria e Piemonte restanti, con precipitazioni diffuse ma in generale rapida attenuazione pomeridiana. Quota neve sulle Alpi di Valle d’Aosta e Piemonte generalmente oltre i 2200 metri, in calo fino a 1600 metri sulle Alpi occidentali del Piemonte; sul resto del settentrione nuvolosità in prevalenza medio-alta, più consistente sulla pianura lombarda e dell’Emilia-Romagna, con associati locali rovesci su queste ultime aree al mattino. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della copertura nuvolosa.

Centro e Sardegna: molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, Localmente intense sulla Sardegna orientale. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni su Toscana, Umbria ed alto Lazio.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il meridione con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco sulla Sicilia al mattino. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sull’isola.

Temperature: minime in tenue rialzo su Lazio e Campania settentrionale, stazionarie su Sardegna orientale e zone costiere dell’Abruzzo, in diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento su Triveneto, pianura lombarda, Sardegna sudoccidentale, Puglia, Basilicata e Calabria, in generale calo altrove. Venti: da moderati a forti da nord-est su aree costiere adriatiche settentrionali, Toscana e Umbria; settentrionali forti con raffiche di burrasca sulla Liguria, da deboli a moderati sul resto del nord; sulla Sardegna forti da est sull’area settentrionale, da ovest su quella meridionale; da deboli a moderati variabili sulla Sicilia, con rinforzi da ovest sull’area occidentale; generalmente moderati orientali sul resto del centro-sud. Mari: agitati il Mar Ligure, il mare e canale di Sardegna; generalmente molto mossi il Tirreno e lo stretto di Sicilia; mossi i restanti mari, fino a molto mosso lo Ionio.

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia

Mercoledì 22. Al Nord: prevalenza di sole su tutto il settentrione, salvo annuvolamenti compatti al mattino su Alpi centro-occidentali e prealpi lombarde con associate residue e deboli precipitazioni, nevose sulle Alpi meridionali del Piemonte oltre i 1600 metri al primo mattino. Centro e Sardegna: molte nubi su tutte le regioni, meno consistenti su Umbria, Toscana e Marche settentrionali, con precipitazioni diffuse sull’isola, nonché su Abruzzo e Lazio ed a carattere sparso altrove; rovesci o temporali attesi su Sardegna e Lazio. Dal pomeriggio tempo in graduale miglioramento a partire da Toscana, Marche e Umbria. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto al sud con precipitazioni diffuse e insistenti, anche a carattere temporalesco su Sicilia, Calabria e Puglia.

Temperature: minime in calo su Triveneto, Lombardia orientale, Valle d’Aosta, restanti Alpi occidentali, Sardegna, Toscana centromeridionale, Umbria, Marche meridionali, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, in lieve rialzo su aree pedemontane piemontesi, coste dell’Emilia-Romagna, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie altrove; massime in aumento al nord-ovest, su Emilia-Romagna, pianura veneta, Marche, Umbria, aree interne di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, nonché su Calabria e Sicilia, più marcato su quest’ultima, Piemonte, Lombardia ed Emlia-Romagna, in diminuzione su coste di Toscana, Molise, Campania, nonché su Puglia e Basilicata, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: forti di tramontana sulla Liguria; moderati orientali sulla pianura padana, con rinforzi lungo le coste; deboli variabili sul resto del nord; da moderati a localmente forti da nord-est sulla Toscana, con rinforzi sull’arcipelago; da deboli a moderati meridionali al centro-sud e sulle isole, con temporanei rinforzi sulle coste adriatiche pugliesi. Mari: mossi l’Adriatico settentrionale e lo stretto di Sicilia centromeridionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.

Giovedì 23: ancora maltempo al sud, su Abruzzo e Lazio meridionale con precipitazioni diffuse, deboli-moderate, in attenuazione dal tardo pomeriggio a partire dalla aree più settentrionali. Sul resto del Paese ampi e persistenti rasserenamenti.

Venerdì 24: nuvolosità irregolare a tratti intensa al sud con possibili piogge diffuse e locali rovesci. Altrove cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti su Alpi, Prealpi e Sardegna, con possibili locali rovesci sull’isola.

Sabato 25 e domenica 26: molte nubi su Sicilia e Calabria con possibili piogge diffuse ma di debole intensità. Sul resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo debole instabilità diurna sull’arco alpino e dorsale appenninica. Nella giornata di domenica cielo parzialmente nuvoloso al nord con possibili deboli precipitazioni sui rilievi. Altrove tempo variabile, con annuvolamenti più consistenti a ridosso della dorsale appenninica nelle ore centrali della giornata con associati isolati rovesci.