Previsioni Meteo Aeronautica Militare, il maltempo si concentra al Centro-Sud: il bollettino fino al 28 Aprile

Continua il maltempo al Centro-Sud, in particolare sulla Sardegna, mentre al Nord avanza il bel tempo. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 22 aprile

Nord: su tutte le regioni scarsa nuvolosita’ e prevalente soleggiamento, salvo residui piovaschi nella notte su Piemonte sud-occidentale e ovest Liguria e addensamenti sparsi fino al primo mattino su Valle d’Aosta, resto di Piemonte e Liguria e settore piu’ meridionale dell’Emilia-Romagna, con nubi in nuova moderata intensificazione durante il pomeriggio sul settore orientale dell’Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna molte nubi con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, piu’ frequenti dalla tarda mattina e nel pomeriggio e solo in parziale attenuazione serale, con fenomeni che potranno risultare anche intensi sul settore nord; nuvolosita’ estesa e compatta su Marche e Abruzzo con precipitazioni occasionali sulle Marche settentrionali mentre saranno diffuse e piuttosto continue sul resto delle due regioni potendo risultare abbondanti sull’Abruzzo; nuvolosita’ irregolare a tratti intensa sul resto del centro, con precipitazioni isolate sul Lazio tra notte e primo mattino e in rapida estensione verso nord gia’ nella mattinata, con fenomeni sparsi nel pomeriggio e in serata, occasionalmente anche temporaleschi, su Lazio, Umbria e Toscana meridionale.

Sud e Sicilia: sulla Sicilia nuvolosita’ variabile in rapida intensificazione, con precipitazioni sparse anche temporalesche al mattino sul settore occidentale e in estensione anche al resto dell’isola nel pomeriggio, con fenomeni ancora probabili in serata sul settore ovest; molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari con precipitazioni da sparse a diffuse che saranno piu’ frequenti, e localmente temporalesche, dalla tarda mattina e fino la tarda sera, con fenomeni anche intensi su Basilicata, Puglia e Molise.

Temperature: minime in calo su Sardegna, ovest Sicilia, Lazio, Valle d’Aosta, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, in aumento su est Sicilia e Calabria; massime in deciso aumento su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e, in misura minore su Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto meridionale, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e settori nord di Marche e Umbria, in calo su Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia.

Domani, giovedì 23 aprile

Nord: tempo stabile e soleggiato, salvo locali annuvolamenti diurni sui rilievi alpini.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su alta Toscana e Marche settentrionali; molte nubi altrove con piogge sparse, piu’ diffuse su aree adriatiche e Sardegna orientale; isolati e deboli fenomeni a carattere temporalesco attesi sul Lazio meridionale nel pomeriggio.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti su tutte le regioni con precipitazioni diffuse ed intense, anche a carattere temporalesco su Sicilia orientale, Puglia meridionale ed aree ioniche di Calabria e Basilicata; dal pomeriggio generale graduale attenuazione dei fenomeni.

Temperature: minime in rialzo su Valle d’Aosta, alpi meridionali piemontesi, Liguria, restante appennino settentrionale e Sicilia centroccidentale, in lieve flessione su prealpi lombarde, coste dell’Emilia-Romagna ed aree tirreniche meridionali, stazionarie altrove; massime in aumento su alpi occidentali, restante Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna settentrionale ed occidentale, Campania e trapanese, in calo sul resto del sud, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 24 aprile. Nord: annuvolamenti compatti sui rilievi di confine centroccidentali in un contesto asciutto; cielo generalmente sereno altrove con velature in arrivo dal tardo pomeriggio su triveneto e Lombardia, dalla serata anche su Emilia-Romagna, Piemonte nordorientale e Valle d’Aosta. Centro e Sardegna: molte nubi sull’isola con fenomeni dalla tarda mattinata sul settore centromeridionale, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale; ampio soleggiamento sulle regioni peninsulari, con annuvolamenti pomeridiani sul Lazio. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su Calabria e Sicilia con deboli piogge o rovesci sparsi in terminazione notturna; condizioni di bel tempo sulle altre zone ma con qualche nube isolata sulla Campania. Temperature: minime in tenue aumento su gran parte del nord, in flessione al centro-sud, stazionarie su Sardegna e pianura padana orientale; massime in rialzo un po’ ovunque, piu’ sensibile su Basilicata e Puglia.

Sabato 25: residua instabilita’ sulla Sardegna con piogge deboli e sparse; tempo stabile e soleggiato altrove, salvo debole instabilita’ diurna limitata alla catena alpina ed ai rilievi appenninici, specie del centro-sud.

Domenica 26: cielo parzialmente nuvoloso al nord con possibili deboli precipitazioni sui rilievi e sulla pianura di Veneto ed Emilia-Romagna. Altrove tempo variabile, con annuvolamenti piu’ consistenti ed associati locali rovesci a ridosso della dorsale appenninica e sulle isole maggiori nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 27 e martedì 28: tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali, adriatiche e sulla Sicilia con deboli precipitazioni sparse in attenuazione serale; nubi sparse altrove. Nella giornata di martedì nuova ondata di maltempo al nord e sulle regioni tirreniche settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.