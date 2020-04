Previsioni Meteo Aeronautica Militare, velocissima ondata di freddo con piogge e crollo delle temperature: il bollettino fino al 20 aprile

Dopo una settimana caratterizzata da un forte anticiclone in tutta Italia, torna a riaffacciarsi il maltempo per una velocissima ondata di freddo. Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni

Oggi, 14 aprile

Nord: nuvolosità variabile su Veneto, est Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con brevi rovesci possibili dalla tarda mattina e nel pomeriggio su Friuli-Venezia Giulia e Veneto; sereno o al più poco nuvoloso sul resto del Nord, salvo residua nuvolosità al primo mattino su Trentino-Alto Adige e ovest Emilia-Romagna, in attesa di un nuovo aumento serale della nuvolosità su Valle d’Aosta e settore alpino/prealpino di Lombardia e Piemonte.

Centro e Sardegna: molte nubi su Marche e Abruzzo con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, in definitiva attenuazione nel tardo pomeriggio/prima serata; sul resto del centro nuvolosità irregolare a tratti intensa con isolate precipitazioni possibili su tutte le regioni, in miglioramento mattutino sulla Toscana con schiarite sempre più ampie e in estensione pomeridiana anche alle rimanenti regioni, nonostante la possibilità di brevi rovesci pomeridiani sul Lazio meridionale e sui rilievi sardi.

Sud e Sicilia: nubi medio-alte anche estese sulla Sicilia fino la tarda mattina e in successivo rapido diradamento con cielo pressoché sereno dal pomeriggio; molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni da isolate a sparse e che nel pomeriggio saranno più frequenti su Molise, Puglia e confinanti aree appenniniche di Campania e Basilicata dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, in definitivo miglioramento dal tardo pomeriggio/prima serata nonostante residui fenomeni ancora possibili in serata e in prima nottata su Centro-Sud Puglia, Basilicata orientale e nord-est Calabria.

Temperature: minime in calo sul settore alpino/prealpino orientale e su Liguria, Marche, Appennino emiliano-romagnolo, centro-nord Toscana e Umbria settentrionale, in aumento anche sensibile su Sicilia e Calabria e in misura minore su Puglia meridionale, Sardegna e coste campane. Massime in aumento su Piemonte, Liguria, Sardegna, Sicilia, coste campane e della Calabria tirrenica, in deciso calo su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, settori centro-orientali di Emilia-Romagna e Lombardia, Centro peninsulare, Molise, Puglia, Basilicata centro-orientale e, in misura minore, anche su Appennino campano e calabrese.

Domani, mercoledì 15 aprile

Nord: iniziali molte nubi compatte sui rilievi alpini, prealpini e sulla Liguria, con locali deboli piovaschi, ma in diradamento già dalla seconda parte della mattinata con, dal tardo mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione.

Centro e Sardegna: iniziali addensamenti compatti sulla Sardegna, con locali deboli piovaschi, in diradamento dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso sulle regioni adriatiche, Basilicata, aree interne della Campania, e aree costiere ioniche; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud. Rapido diradamento della nuvolosità compatta con, già dalla seconda parte della mattinata, cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in diminuzione anche marcata su tutto il settore peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale, stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento su Alpi orientali, aree costiere adriatiche settentrionali, Lazio, Umbria e Toscana centromeridionali e Sardegna occidentale, in diminuzione anche marcata altrove.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 16 aprile. Al Nord bel tempo salvo il transito di nubi alte e sottili. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna meridionale, con deboli piovaschi sparsi; cielo in generale velato sul resto del Centro. Sud e Sicilia: locali addensamenti compatti sulle aree interne della Sicilia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Temperature: minime in aumento su Liguria, appennini centrosettentrionali, aree alpine e prealpine, marcate su queste ultime, generalmente stazionarie sul resto del Centro-Nord, in diminuzione al Sud; massime in aumento su tutto il paese, più marcate sulle regioni adriatiche centromeridionali, ioniche peninsulari e sulla Sardegna.

Venerdì 17 nubi basse su Liguria, aree costiere tirreniche centrali peninsulari e Sardegna orientale, con locali deboli piovaschi; generalmente velato sul resto del paese.

Sabato 18 nuvolosità irregolare, a tratti compatta al Centro-Nord, con locali deboli piogge o rovesci; estese velature sul resto del paese.

Domenica 19 iniziali estese velature su tutto il paese, ma con rapido aumento delle nubi compatte su Liguria, regioni alpine e sulla Sardegna, con piogge o rovesci sparsi. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta su tutto il paese con piogge o rovesci diffusi sulle regioni centrali e aree alpine e prealpine, in successiva estensione serale sul resto del Centro-Nord.

Nella giornata di lunedì cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali diffusi al Centro-Nord e sparsi al Sud.