Previsioni Meteo Aeronautica Militare, piogge e temporali in settimana: il bollettino fino al 4 maggio

In arrivo piogge e temporali su buona parte del Paese che persisteranno nei prossimi giorni. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 28 aprile

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le aree centro-occidentali e sui rilievi alpini con precipitazioni da sparse a diffuse e rovesci anche temporaleschi, localmente intensi su Liguria centrorientale, e su aree alpine e prealpine di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; quota neve sulle zone confinali oltre i 2000 metri; nel corso della giornata estensione di nuvolosità e fenomeni alle rimanenti zone. In serata tendenza ad attenuazione delle precipitazioni su Valle D’Aosta, Piemonte centro-occidentale e ponente ligure.

Centro e Sardegna: nubi in aumento sulle regioni tirreniche con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, specie nel pomeriggio sulle aree montuose. Nuvolosità diffusa ma meno consistente sulla Sardegna e sulle restanti zone adriatiche con piovaschi in miglioramento dalla serata.

Sud e Sicilia: incremento di nubi su appennino molisano e Campania con rovesci, in estensione nel pomeriggio alle rimanenti aree del basso Tirreno; sul resto del meridione cielo sereno con passaggio di spesse velature.

Temperature: minime in rialzo su Valle D’Aosta, coste settentrionali adriatiche e centrali tirreniche, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione su gran parte del Nord e delle regioni centrali peninsulari, nonché su Campania e Puglia settentrionale, in lieve aumento su Sardegna orientale e sulla Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del sud e sul Trentino-Alto Adige. Venti: deboli sudoccidentali al centro-nord con rinforzi su Liguria ed aree appenniniche; deboli dai quadranti meridionali al sud e sulle coste dell’alto Adriatico; deboli variabili su aree alpine e prealpine. Mari: da mosso a molto mosso il mar di Sardegna; mossi, localmente molto mossi al largo, mar Ligure, Tirreno e canale di Sardegna; poco mossi i restanti bacini.

Domani, mercoledì 29 aprile

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su triveneto e Lombardia orientale con fenomeni diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale, nevosi sui rilievi specialmente del Trentino-Alto Adige oltre i 2000 metri, in miglioramento dal tardo pomeriggio; nubi compatte sulle aree montuose e schiarite altrove, in attesa di una nuova intensificazione della copertura nelle ore serali.

Centro e Sardegna: al mattino addensamenti compatti su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna con deboli piogge o rovesci in graduale riduzione nel pomeriggio; annuvolamenti consistenti nel pomeriggio sulle Marche con deboli piovaschi e cielo parzialmente velato sulle altre zone.

Sud e Sicilia: molte nubi sul settore tirrenico con associate deboli precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in miglioramento tardo pomeridiano su Campania e Sicilia. All’inizio nuvolosità medio-alta diffusa sul restante territorio che potrà causare qualche piovasco durante le ore centrali della giornata sulle regioni adriatiche; seguiranno ampie schiarite dal pomeriggio.

Temperature: minime in flessione su Valle D’Aosta, Piemonte centromeridionale e rilievi altoatesini, in tenue aumento su basso Salento e Sicilia centromeridionale, pressoché stazionarie sulle restanti zone; massime in lieve flessione su Alto Adige, settore friulano, Basilicata tirrenica e Calabria, più decisa sulla Sicilia, in rialzo su Toscana, Marche, Umbria, nord Lazio, coste abruzzesi e restante nord, più marcato su Piemonte e Lombardia; senza variazioni di rilievo altrove. Venti: deboli dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi fino a sera su Toscana, rilievi sardi ed aree appenniniche, specialmente settentrionali; deboli di direzione variabile su settore alpino e prealpino. Mari: da molto mosso ad agitato al largo il Mar Ligure; da mossi a molto mossi le Bocche di Bonifacio ed il Tirreno; mossi mar e canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, Adriatico meridionale ed alto Ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 30. Al Nord: copertura diffusa in graduale intensificazione su tutto il settore con rovesci e temporali su Liguria centrorientale, aree alpine e prealpine ed appenniniche, in estensione dalla tarda mattinata anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con fenomenologia localmente anche intensa, specie su quest’ultima regione; quota neve sulle aree confinali alpine oltre i 1700-1800 metri. Dalla serata atteso un miglioramento sulle regioni occidentali con schiarite su Piemonte centromeridionale e ponente ligure.

Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni tirreniche con deboli rovesci sulla porzione più settentrionale della Toscana e dal tardo pomeriggio localmente anche nelle zone interne dell’isola, restante territorio toscano, Umbria e Lazio; velature anche spesse alternate a schiarite su Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti attesi al mattino sulle aree tirreniche peninsulari con residui piovaschi associati, ma in temporaneo miglioramento nel pomeriggio; nella sera tuttavia, attesa una nuova intensificazione della copertura bassa; sul restante meridione passaggi di nubi medio-alte ma in un contesto asciutto.

Temperature: minime in flessione su bassa Lombardia, triveneto, nord Sardegna, Umbria, Lazio, rilievi abruzzesi ed al meridione; in tenue rialzo sulle zone pedemontane piemontesi; stazionarie altrove; massime in diminuzione su Piemonte, levante ligure, Lombardia, Veneto occidentale ed Emilia-Romagna; in lieve aumento su pianura friulana, Sardegna centro-orientale, Lazio centrosettentrionale, Calabria, più deciso sulla Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: deboli di direzione variabile sul settore alpino e prealpino. Deboli o moderati intorno sud-ovest sul resto del Paese con decisi rinforzi su coste toscane, ed aree appenniniche, specialmente settentrionali. Mari: molto mosso il mar e canale di Sardegna ed il mar Ligure, quest’ultimo con tendenza a divenire agitato dalla sera; da mosso a molto mosso dal pomeriggio il Tirreno; generalmente mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio; da poco mosso a mosso l’Adriatico.

Venerdì 1° maggio: ancora debole fenomenologia convettiva su rilievi alpini, appennino settentrionale, nonché sul settore meridionale tirrenico fino al pomeriggio; spesse velature al nord e sulle regioni adriatiche e condizioni più soleggiate altrove.

Sabato 2 maggio: debole instabilità sulla catena alpina confinale, aree appenniniche e sulle restanti zone delle regioni centromeridionali adriatiche, in esaurimento dalle ore serali; cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di innocue nubi alte e sottili.

Domenica 3: nuovo, rapido impulso che interesserà le regioni adriatiche e il settore tirrenico meridionale, esaurendosi poi tra pomeriggio e serata sulle relative aree del centro-nord; ampio soleggiamento con scarsa nuvolosità altrove. Nella giornata di lunedì condizioni di bel tempo, a parte residui piovaschi mattutini sulle zone ioniche.