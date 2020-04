Previsioni Meteo: alta pressione con sole e caldo in aumento tra oggi e domani

Previsioni Meteo – Il bel tempo soleggiato e stabile si è oramai affermato su tutto il paese grazie a un’alta pressione di matrice subtropicale presente sul Mediterraneo centrale. Come visibile dall’ultimo scatto satellitare, il perno anticiclonico è posizionato attualmente proprio sull’Italia, soprattutto centro-meridionale, con valori al suolo, a dire il vero, non particolarmente esasperati, intorno mediamente ai 1020 hpa, anche un po’ meno sui settori settentrionali. Tuttavia, alle quote medio alte l’anticiclone appare più ben strutturato con geo-potenziali intorno ai 570/572 decametri geo-potenziali e, soprattutto, con radice subtropicale. Questo ultimo aspetto non è secondario poiché, come vedremo, darà all’anticiclone una particolare componente calda tale, anche se per breve fase, da fare assumere a esso localmente connotati quasi estivi.

Intanto i cieli si presentano in gran parte sereni sul nostro territorio, ma va evidenziata, come mostra la stessa immagine satellitare, una diffusa nuvolosità bassa tra i canali delle isole maggiori, sul mar Tirreno, localmente sulle aree tirreniche centrali, specie sulla Toscana, su Ovest Lazio, e su Sud Sardegna e Centro Ovest Sicilia. Si tratta di nubi basse in prossimità dei settori di confine tra l’alta pressione e una circolazione più umida meridionale, questa indotta da una bassa pressione a Ovest della Penisola iberica. Le correnti meridionali umide, in scorrimento su una superficie più fredda nei bassi strati, determinano questa formazione di strati, che però, sono in grado soltanto di coprire un po’ il cielo, senza altre conseguenze.

Scrivevamo di una componente più calda nordafricana in seno all’alta pressione che avrà modo di esprimersi, in particolare, tra oggi e la giornata di domani. Fino a ieri, le temperature non sono state particolarmente calde, per via di bassi strati ancora influenzati da una circolazione più fredda accorsa nei giorni precedenti. I valori massimi non si sono spinti oltre i 22-24° in pianura. Per oggi, già dovrebbero registrarsi almeno 2-3°C in più rispetto a ieri e questo a scala generale sul territorio, magari anche 3-4°C in più sulla Sardegna, che, appunto tra oggi e domani, sarà la regione italiana più esposta al flusso caldo insieme, anche se qui in forma più moderata, alla Sicilia e ad alcune regioni del medio-basso Tirreno. Tra le prossime ore centrali e pomeridiane di oggi e la giornata di domani, infatti, su questi settori sono attese termiche che alla quota di 1500 metri potrebbero spingersi fino a +12-+13°C, localmente fino anche a +14/+15°C sulla Sardegna meridionale.

Al suolo, questi valori si tradurrebbero, come visibile dal quadro termico allegato, in +24/+26°C via via diffusi su buona parte del territorio, con punte anche di +27/+28°C sulle aree centro-meridionali tirreniche e al Sud in genere, ma valori estremi anche fino a +29/+30°C, questi in particolare sulla Sardegna meridionale e magari +28/29°C occasionalmente sulla Sicilia occidentale. Temperature calde anche al Nord, ma qui un po’ meno rispetto al resto d’Italia. In ogni modo i valori, in linea di massima, sarebbero in aumento ovunque sul paese, da oggi e fino a gran parte del weekend, e tendenti a porsi sopra la norma anche di diversi gradi, mediamente +5/+7°C un po’ ovunque, forse fino anche a 10°C sopra la media sulla Sardegna. Magari sull’isola, il potenziale caldo potrebbe essere leggermente smorzato da una maggiore presenza di nuvolosità che potrebbe farsi via via crescente specie da domani, ma dove saranno presenti maggiori schiarite il caldo si farà sentire. Va evidenziato, infine, una tendenza, soprattutto da domani pomeriggio e poi la sera, a nubi sempre più compatte sulla Sardegna e poi verso le regioni centrali, Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, associate anche a qualche prima debole pioggia sparsa. Anticipi di una peggioramento più serio che poi si farebbe strada via via la domenica e soprattutto per l’inizio della prossima settimana.

Maggiori dettagli su questo peggioramento del tempo nelle nostre quotidiane rubriche sul medio-lungo periodo.