Previsioni Meteo: Anticiclone in espansione, ma ancora maltempo al Sud per spifferi freddi dai Balcani

Previsioni Meteo – L’alta pressione e un clima via via primaverile vanno affermandosi su gran parte del nostro paese. L’Italia centro-settentrionale, gode di cieli in prevalenza sereni e il bel tempo soleggiato e stabile continuerà sostanzialmente fino a Pasqua, o, tutt’al più, qualche fastidio nuvoloso a iniziare proprio dal weekend pasquale. Tempo mediamente buono anche sulla gran parte delle aree meridionali, qui tuttavia con qualche disturbo in più rispetto al resto del paese. Le nostre regioni più a Sud, infatti, continuano a essere mediamente esposte a un moderato flusso più fresco orientale indotto da una circolazione depressionaria con fulcro principale, in queste ore, tra la Grecia, l’Isola di Creta e la Turchia occidentale. Non si tratta di aria un granché instabile, mediamente queste correnti più fresche da Est saranno in grado solo di portare un po’ più di nubi soprattutto tra la Puglia meridionale, Sud Campania, la Lucania, specie centro-meridionale, la Calabria e la Sicilia.

Tuttavia, su queste aree, localmente ci sarà anche il rischio di addensamenti più intensi, associati a locali piogge. In particolare, occasionali piovaschi circoscritti, nel corso della giornata odierna, potranno riguardare localmente la Lucania, il Tarantino, il Sud Salernitano, la Calabria ma, su queste aree, con poca consistenza dei fenomeni; addensamenti più intensi, invece, sono attesi in Sicilia. Su questa regione potranno essere più ricorrenti locali piogge sparse, specie nel pomeriggio-sera di oggi, localmente in forma moderata tra il Nord Catanese, il Sud e Est Messinese e l’Est Ennese. Sull’isola saranno presenti locali piogge anche domani e fino a mercoledì mattino e, sulle aree citate tra Nord Catanese, il Sud e l’Est Messinese e l’Est Ennese, in particolare, sommando tutti i rovesci irregolari che potranno accadere, sono attesi accumuli fino a 15/20 cm; accumuli variabili da qualche millimetro fino a 10 mm altrove sull’Isola. Sui settori meridionali peninsulari, potranno insistere ancora un po’ di nubi irregolari per domani, ma senza altre conseguenze e con cotesto via via più soleggiato.

L’aspetto termico generale vedrà un progressivo lieve incremento dei valori, tuttavia fino a metà settimana non dovrebbero aversi temperature particolarmente calde, con massime che dovrebbero tenersi più o meno in pianura intorno ai 22-23°C. Valori più caldi saranno possibili in approssimazione al weekend Pasquale quando potranno avvicinarsi anche ai 25°C.