Previsioni Meteo: anticiclone sempre più forte. Oggi gli ultimi disturbi residui all’estremo Sud

Previsioni Meteo – L’alta pressione si espande in maniera esponenziale su tutto il territorio italiano e da Nord a Sud splende il sole praticamente quasi ovunque, con cieli in gran parte sereni. Resta ancora un margine di influenza instabile essenzialmente sulle estreme aree meridionali dove una bassa pressione, attualmente collocata tra la Grecia e la Turchia, invia moderate frange nuvolose, ma anche queste meno incidenti rispetto agli ultimi giorni. Il quadro espresso è bene evidente nell’ultimo scatto satellitare nell’immagini in evidenza, il quale mostra appunto la depressione su Est Mediterraneo associata a nubi e a piogge diffuse e la sua marginale influenza sulle nostre estreme regioni meridionali, dove sono presenti ancora un po’ di nubi irregolari, ma circoscritte essenzialmente alla Calabria ionica e alla Sicilia.

Sarà proprio sulla nostra isola maggiore che, nel corso della giornata odierna, riferimento mappa a sinistra nell’immagine fenomeni, saranno presenti nubi più diffuse, localmente anche più compatte e associate a qualche precipitazione sparsa. Più nello specifico, nella giornata odierna, addensamenti e qualche breve pioggia o rovescio irregolari, potranno interessare localmente il Messinese, poi soprattutto l’area del Catanese, Ennese, la provincia di Caltanissetta, l’Agrigentino, localmente il Ragusano. Non sono esclusi qualche addensamento temporaneo e brevi piovaschi o rovesci localizzati anche sul Reggino meridionale, per il resto al Sud bel tempo prevalente, salvo poche nubi sparse o qualcuna irregolare in più su Centro Sud Calabria, specie aree ioniche. Sole splendente e bel tempo primaverile al Centro Nord. Temperature gradevoli, leggermente sotto media ancora un po’ ovunque, con massime mediamente sui 18-22/23°C in pianura, qualche punta occasionale verso i 24°C al Centro Nord. Per domani, quasi nessun cambiamento con sole e bel tempo ovunque, eccetto i soliti possibili addensamenti in Sicilia, questa volta più orientale, tra Trapanese e Palermitano, ancora con il rischio di qualche rovescio occasionale, ma sempre più localizzato. Un po’ di nubi irregolari anche in Sardegna, ma qui innocue. Temperature invariate e gradevoli primaverili ovunque.