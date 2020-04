Previsioni Meteo: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 18 Aprile

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 13 Aprile 2020

Domani al Nord: al mattino estesa nuvolosità medio-alta su tutto il settentrione. Dal pomeriggio annuvolamenti compatti con associate debolissime precipitazioni sparse interesseranno i rilievi alpini e la riviera ligure di ponente. Quota neve sulle creste di confine del Trentino-Alto Adige generalmente oltre i 1700 metri. Centro e Sardegna: nuvolosità, prevalentemente medio-alta, in intensificazione serale ovunque con associate deboli precipitazioni, a carattere di rovescio lungo le coste della Toscana e sulla Sardegna. Sud e Sicilia: ampi sprazzi di sereno con tendenza ad un progressivo aumento della nuvolosità alta e stratiforme. Dalla sera nubi più consistenti interesseranno il settore più settentrionale, con associate deboli piogge sulle zone montuose. Temperature: minime in rialzo su pianura lombarda e piemontese, Liguria, Toscana occidentale, Sardegna, zone costiere campane e tirreniche di Calabria e Sicilia, in lieve flessione su Slpi e prealpi orientali, restante Friuli-Venezia Giulia e zone costiere ioniche, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Piemonte, Alpi e Prealpi lombarde, restante appennino settentrionale, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, regioni centrali tirreniche, Sardegna meridionale, Umbria, aree interne di Campania, Sicilia e ioniche di Puglia e Basilicata, in tenue rialzo su zone adriatiche pugliesi, nonché su Calabria e Sicilia tirreniche, senza variazioni di rilievo altrove.

Le Previsioni Meteo fino al 18 Aprile 2020

Martedì 14 al Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio su alta pianura veneta e Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio attesi ampi rasserenamenti, ad eccezione delle zone montuose del Veneto dove permarranno degli addensamenti compatti fino a sera; sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti sulle Alpi centrali e liguri al mattino. Dalla sera nuova intensificazione della copertura nuvolosa sui rilievi alpini e prealpini di nord-ovest e del Trentino con associati isolati rovesci. Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni peninsulari con piogge diffuse e locali rovesci, più insistenti su Abruzzo e rilievi laziali. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni a partire da Toscana ed Umbria. Possibili debolissime nevicate sull’appennino abruzzese generalmente al di sopra dei 1300 metri; sulla Sardegna annuvolamenti compatti sull’area centro-orientale con associate piogge sparse. Sul resto dell’isola ampi e persistenti rasserenamenti per l’intera giornata. Sud e Sicilia: al mattino su Sicilia e Calabria meridionale nuvolosità medio-alta, in successivo graduale diradamento specie sull’isola; altrove molte nubi con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio sulle zone montuose; attenuazione dei fenomeni nottetempo. Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi lombarde, Trentino-Alto Adige, Alpi orientali, Appennino settentrionale e Toscano, Marche, Abruzzo e Molise, in rialzo su Alpi piemontesi occidentali, bassa pianura veneta, coste emiliane, laziali e campane, Puglia garganica e salentina, Calabria, Sicilia, più marcato su queste ultime, stazionarie altrove; massime in diminuzione su triveneto, Alpi e Prealpi lombarde, Emilia-Romagna orientale, regioni centrali peninsulari, Molise, Puglia, zone montuose campane, Basilicata e Sardegna occidentale, più marcato lungo le coste adriatiche, senza variazioni di rilievo o al più in lieve aumento sul resto del Paese.

Mercoledì 15: al nord e sulle regioni centrali peninsulari ampi e persistenti rasserenamenti, salvo addensamenti sparsi nelle prime ore della giornata al nord-ovest, sul Trentino ed aree alpine e prealpine venete. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna, salvo annuvolamenti compatti sull’area orientale al mattino. Residua instabilità al sud ma con successivi ampie schiarite a partire dal pomeriggio.

Giovedì 16: prevalenza di sole su tutto il paese, ad eccezione di qualche annuvolamento sparso sulla sicilia occidentale.

Venerdì 17 e sabato 18: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con al più transito di velature. Nella giornata di sabato estesa nuvolosità medio-alta su tutto il Paese, in successiva intensificazione al nord e sulla sardegna con possibilità di isolati rovesci.