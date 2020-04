Previsioni Meteo: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 19 Aprile

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Mercoledì 15/04/20 al Nord: iniziali molte nubi compatte sui rilievi alpini, prealpini e sulla Liguria, con locali deboli piovaschi, ma in rapido diradamento. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione già dalla seconda parte della mattinata. Centro e Sardegna: iniziali addensamenti compatti sulla sardegna, con locali deboli piovaschi, in diradamento dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Sud e Sicilia: iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso sulle regioni adriatiche, Basilicata, aree interne della Campania, ed aree costiere ioniche; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del sud. Rapido diradamento della nuvolosità compatta con già dalla seconda parte della mattinata cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: minime in diminuzione anche marcata su tutto il settore peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su Alpi orientali, aree costiere adriatiche settentrionali, lazio centrosettentrionale, Umbria e Toscana meridionali e Sardegna occidentale, in diminuzione anche marcata altrove.

Giovedì 16/04/20: locali nubi basse su sicilia e sardegna meridionale, in estensione serale anche alle aree costiere di Liguria, Toscana e Lazio settentrionale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Venerdì 17/04/20: estese velature su tutto il centro-nord, in estensione serale anche al sud peninsulare, tendenti a divenire spesse sull’area alpina occidentale dalla serata; nubi basse lungo le are costiere tirreniche centrali e sulla Liguria, in diradamento nelle ore centrali.

Sabato 18/04/20 e domenica 19/04/20. Sabato: addensamenti compatti su Alpi e Prealpi; spesse velature su liguria e regioni centrali tirreniche, con deboli piovaschi sparsi; cielo in generale coperto da nubi alte e sottili sul resto del Paese. Nella giornata di domenica molte nubi compatte sulle regioni alpine e sulla Liguria e spesse velature sul resto del centro-nord, con piogge o rovesci sparsi; nubi alte e sottili sul resto del Paese.