Previsioni Meteo, dai modelli CLAMOROSE conferme sul CALDO ESTIVO dei prossimi 10 giorni [MAPPE]

Le Previsioni Meteo che abbiamo pubblicato ieri vengono clamorosamente confermate dai modelli meteorologici odierni: almeno per altri dieci giorni, abbondanti, il caldo aumenterà ancora in tutt’Italia e in gran parte d’Europa, portandoci praticamente in piena estate. Già oggi la colonnina di mercurio è lievitata ulteriormente su valori di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo, specie al Centro/Nord dove abbiamo +25°C a Firenze, Genova, Parma, Padova, Udine, Trento, Bolzano, Ferrara, Pordenone, Rovereto, ma anche in Europa con +26°C a Bilbao, Colonia e Mönchengladbach, +25°C a Parigi, Düsseldorf, Nantes, Cordova e Valenza, +24°C a Berlino, Siviglia, Tirana, Mannheim, Strasburgo, Francoforte, Dortmund e Potsdam, +22°C a Vienna, Budapest e Bucarest.

Ma l’aspetto più rilevante è che nei prossimi giorni farà ancora più caldo. Sempre più caldo. Molto più caldo. Decisamente più caldo. Già domani, e poi nel weekend di Pasqua, con temperature che in Italia saranno un po’ ovunque 2-3°C superiori rispetto a quelle di oggi, e aumenteranno anche al Sud con massime che arriveranno a +27/+28°C al Centro/Nord e fino a +22/+23°C al Sud.

Dopo Pasqua e Pasquetta, la prossima settimana, farà ancora più caldo: gli ultimi modelli confermano il picco con le temperature più alte tra Venerdì 17 e Sabato 18 Aprile con temperature per la prima volta in stagione fino a +30°C e probabilmente anche oltre tra l’Italia e i Balcani: