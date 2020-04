Previsioni Meteo: confermato il bel tempo per tutta la Settimana Santa, ma qualcosa inizierà a cambiare per Pasqua

Previsioni Meteo – A causa della particolare, surreale, fase storica che stiamo vivendo, anche le previsioni meteo hanno un po’ perso il fascino consueto e la loro grande utilità, specie poi nei periodi di festività. L’essere segregati in casa, l’impossibilità di pianificare vacanze, probabilmente fanno passare in secondo luogo anche le previsioni, sebbene resti la loro grande utilità per il mondo produttivo in genere, specie agricolo che, malgrado le grosse difficoltà, non si è certo fermato. Ma conoscere l’evoluzione del tempo è quasi una necessità fisiologica, a prescindere anche dall’utilità legata alle attività, probabilmente incidente anche sullo stato d’animo, per cui rimane indispensabile aggiornarsi sull’evoluzione. Certo se tutto fosse normale, la notizia di una settimana pasquale all’insegna del bel tempo soleggiato e stabile pressoché su tutto il territorio nazionale, farebbe certamente più contenti un po’ tutti. Magari più di qualcuno, invece, stante il particolare stato delle cose, preferirebbe un tempo più perturbato al fine di evitare rammarico per non poter godere delle belle giornate primaverili. Al di là, tuttavia, del particolare stato d’animo di ciascuno, sta di fatto che la settimana pasquale evolverebbe con bel tempo e sole ovunque, per una prevalente alta pressione.

Abbiamo anche già precisato che si tratterebbe di un’alta pressione a cuore non particolarmente caldo, anzi, che vedrebbe per la gran parte del suo corso, almeno fino all’8/9 del mese, una blanda circolazione orientale permearne i settori centro-meridionali, soprattutto quelli in corrispondenza dell’Italia, con temperature più sotto media che in media e anche con una discreta ventilazione fresca orientale. Abbiamo anche rilevato che qualche movimento di umidità in più potrebbe accadere proprio in approssimazione alla festività di Pasqua, per domenica 12, quando l’alta pressione potrebbe iniziare a cedere leggermente lungo il bordo settentrionale, permettendo qualche infiltrazione di aria umida atlantica. Tutto ciò è confermato anche alla luce degli ultimissimi aggiornamento di oggi. Tuttavia, fino a tutta la giornata di Pasqua non dovrebbero aversi ancora significativi cambiamenti, come è visibile dalla prima cartina allegata, con una Pasqua all’insegna di più nubi al Nord, anche locale copertura sulle Alpi e al Nordovest, nubi irregolari diffuse anche al Centro, soprattutto sulle aree tirreniche e sulla Sardegna, qui con qualche debole pioggia, ma altrove senza precipitazioni degne di nota. Sole più prevalente sul medio e basso Adriatico e al Sud.

Invece, per la giornata di Pasquetta, si prospettano fastidi più significativi. L’alta pressione, infatti, potrebbe cedere in maniera più evidente e permettere l’ingresso di correnti atlantiche più umide le quali, proprio nel corso di lunedì dell’Angelo, potrebbero portare una intensificazione della nuvolosità e locali piogge sparse. Dall’ultima cartina precipitazioni, è evincibile il quadro di massima per Lunedì 13, con i settori del medio-alto Tirreno, la Sardegna, il Nordovest, i settori alpini a maggior rischio nubi e piogge sparse. Più nubi irregolari anche sul resto del paese, magari anche con locale copertura, ma non dovrebbero esserci precipitazioni, almeno secondo gli aggiornamenti attuali, e anche con maggiori schiarite. Le temperature rimarrebbero sostanzialmente stazionarie o in leggero calo le massime, specie dove sarebbe presente una maggiore copertura del cielo.

La redazione di MeteoWeb, seguirà costantemente l’evoluzione per le festività pasquali, apportando quotidiani aggiornamenti sulla base di dati via via più affidabili.