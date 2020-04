Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 16 Aprile: sereno e rapide velature, la bella stagione è sempre più vicina

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Domenica 12 aprile

Nord al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più consistente sulle aree alpine e prealpine. Dal pomeriggio tendenza a un aumento della nuvolosità alta e stratiforme su tutto il settentrione.

Centro e Sardegna: al mattino cielo sereno sulla Sardegna, poi velato dal pomeriggio; sulle regioni peninsulari tempo stabile e soleggiato, a eccezione di annuvolamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Ampie velature nel corso della serata.

Sud e Sicilia: ampi e persistenti rasserenamenti, salvo annuvolamenti compatti sulle zone montuose e lungo le coste tirreniche calabresi durante le ore diurne.

Temperature: minime in lieve rialzo su Umbria, Lazio, Campania e aree montuose di Marche, Abruzzo e Molise, senza variazioni di rilievo altrove; massime in lieve calo su Friuli-Venezia Giulia e coste dell’alto Veneto, in lieve aumento lungo le aree adriatiche centrali e meridionali, su Sardegna settentrionale e zone tirreniche di Calabria e Sicilia, stazionarie sul resto del paese.

Lunedì 13 cielo generalmente velato su tutto il paese. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta su rilievi alpini di Nord-Est, Sardegna orientale e coste di Toscana e Lazio, con associate precipitazioni deboli e sparse, più diffuse sulle relative Alpi. Quota neve serale sulle Alpi dell’Alto Adige generalmente oltre i 1600 metri.

Martedì 14 tempo instabile al Centro-Sud peninsulare con piogge sparse, in attenuazione pomeridiana a partire dalle regioni centrali. Nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sardegna con isolati piovaschi sull’area orientale. Cielo velato sulla Sicilia. Al Nord tempo stabile e soleggiato, salvo locali addensamenti sulle Alpi; dalla sera aumento di nubi medio basse con possibilità di precipitazioni sulle Alpi occidentali.

Mercoledì 15 al Nord molte nubi al mattino ma in rapido dissolvimento con successivo cielo sereno. Sulla Sardegna annuvolamenti compatti con associate piogge sparse e possibili locali temporali specie sull’area meridionale, in rapida attenuazione già dalla tarda mattinata; ampie schiarite per il resto della giornata. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, salvo addensamenti sparsi nelle prime ore della giornata.

Giovedì 16 cielo sereno o poco nuvoloso, con al più velature in transito; dalla sera possibile peggioramento su Piemonte e Liguria con precipitazioni sparse.