Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 9 aprile: torna il bel tempo, settimana tendenzialmente soleggiata

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Domenica 5 aprile.

Nord: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità se non sul settore alpino e prealpino centroccidentale al mattino.

Centro e sardegna: condizioni di bel tempo ovunque.

Sud e Sicilia: sulla Calabria annuvolamenti compatti con deboli piogge e qualche occasionale rovescio atteso tra mattina e pomeriggio; sul restante meridione estesa copertura spessa ma poco significativa, che dalle altre regioni ioniche coinvolgerà gradualmente il resto del sud peninsulare e la Sicilia orientale, per poi dissolversi dal pomeriggio su Molise, Puglia garganica; cielo sereno sul resto dell’isola.

Temperature: minime in diminuzione su alpi venete, settore friulano e Sicilia; in rialzo su Val Padana, Romagna, regioni centromeridionali adriatiche, basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale; stazionarie sul resto del paese; massime in lieve flessione su Campania, basilicata tirrenica e nord Calabria; senza variazioni di rilievo sul sul rimanente territorio.

Lunedì 6 aprile: bel tempo un po’ ovunque a parte isolati addensamenti su appennino centromeridionale e Sicilia, con piovaschi pomeridiani sul settore settentrionale dell’isola e sulla Calabria tirrenica, comunque in graduale miglioramento dal pomeriggio.

Martedì 7 aprile: cielo generalmente sereno, salvo annuvolamenti compatti sulla Sicilia associati a deboli fenomeni convettivi, ma in assorbimento dalla sera.

Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile: persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento atteso tra mattina e pomeriggio su rilievi alpini centroccidentali, Trentino-Alto Adige e Sicilia.