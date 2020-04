Le Previsioni Meteo per domani: il bollettino dell’Aeronautica Militare

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per la giornata di domani, Lunedì 6 Aprile 2020.

Al Nord ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ se non sul settore alpino centroccidentale e su quello appenninico tra mattina e pomeriggio. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte locali annuvolamenti nelle ore centrali della giornata a ridosso dei rilievi compresi tra Lazio centromeridionale ed Abruzzo e nelle zone interne dell’isola. Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle aree appenniniche e sulla Sicilia con deboli piogge o locali rovesci tra tarda mattinata ed ore pomeridiane a ridosso dei relativi rilievi calabresi e sul settore centrosettentrionale dell’isola, in miglioramento dalla serata sul settore peninsulare; transito di spesse velature sulle restanti zone tirreniche fino al tardo pomeriggio, cielo generalmente sereno altrove. Temperature: minime in lieve calo sul piemonte centrosettentrionale, in rialzo sulle regioni tirreniche peninsulari, Umbria e Basilicata; senza variazioni di rilievo sulle restanti zone; massime in aumento un po’ ovunque ad eccezione di pianura padano-veneta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Puglia e Sicilia centrosettentrionale dove risulteranno pressoche’ stazionarie, e sulla sicilia meridionale dove saranno in diminuzione. Venti: deboli variabili sulle aree alpine e prealpine, dai quadranti settentrionali sul resto del paese con locali rinforzi fino a tardo pomeriggio su liguria, bocche di Bonifacio, Toscana, Campania e coste adriatiche pugliesi.