Previsioni Meteo fino al 1 maggio: diversi impulsi instabili e anche maltempo, ma localizzato. I dettagli

Previsioni Meteo – Il tempo è già peggiorato su diverse regioni, a causa di correnti umide atlantiche che stanno interessando in maniera più diretta le regioni tirreniche centro-settentrionali, quelle appenniniche centrali e buona parte del Nord. In queste ore, nubi con rovesci interessano soprattutto il Piemonte, la Liguria, l’Emilia-Romagna centro-occidentale, l’alta Toscana e addensamenti con rovesci sparsi sui settori appenninici centrali tra Toscana, Umbria e Lazio. Nubi anche sulla Campania, ma ancora scarse precipitazioni, va meglio sulle aree adriatiche centro-meridionali e sul resto del Sud. Il tempo per oggi, tuttavia, è già stato ampiamente dettagliato in altra sede, in questa, invece, ci occuperemo dell’evoluzione per i prossimi giorni, fino al 1 Maggio.

Come visibile dall’immagine bariche in evidenza, l’Italia continuerà a essere interessata da moderate correnti instabili occidentali, spinte da una bassa pressione con perno principale in prossimità dei Paesi Bassi, Nordest Francia. Il taglio dell’onda instabile atlantica, sarà più trasversale che non meridiano, per cui i fronti incideranno in maniera più incisiva, tuttavia a fasi alterne e non in continuità, sulle regioni settentrionali, localmente su quelle centrali e del basso Tirreno, meno sulle aree meridionali e soprattutto del medio basso Adriatico, dove magari una moderata instabilità potrà giungere solo verso il fine settimana, quando le correnti piegheranno leggermente da Nord. Ecco l’evoluzione giorno per giorno da domani, mercoledì 29 e fino a venerdì primo maggio.

Previsioni meteo per mercoledì 29:

gli impulsi instabili occidentali, si mostrerebbero più efficaci sulle regioni centro orientali del Nord, in particolare su quelle alpine, prealpine e dell’estremo Nordest, e sulle estreme aree meridionali, in particolare sulla Sicilia. Su questi settori sarebbero possibili addensamenti più diffusi associati a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere moderato, tuttavia irregolari e intermittenti, quindi alternati a fasi più asciutte. Un rilievo va fatto sul Friuli Venezia Giulia centro-orientale, dove gli addensamenti potrebbero essere più intensi e anche le piogge e i rovesci più significativi, localmente anche forti. Addensamenti e qualche pioggia o rovescio, ma molto localizzati, anche sull’alto Tirreno, tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana, sulla Valle d’Aosta, sul Biellese, Vercellese, sulla fascia appenninica centrale e poi sul basso Tirreno, tra l’Ovest della Campania e la Calabria tirrenica. Sul resto del paese, il tempo sarebbe mediamente asciutto con un po’ di nubi irregolari, ma alternate anche ad ampie schiarite soleggiate e rischio di fenomeni decisamente basso o completamente assente. Temperature più o meno stazionarie, salvo un leggero aumento al Nordovest e un leggero calo sulle isole maggiori.

Previsioni meteo per giovedì 30:

Le correnti umide occidentali sarebbero temporaneamente più circoscritte alle regioni settentrionali, dove sarebbe presente una nuvolosità più significativa. In particolare, poi, sui settori alpini in genere e prealpini centro-orientali, potrebbero avere luogo piogge e rovesci sparsi in qualche caso anche moderati, specie tra il Nord Veneto e il Friuli. Nubi e piogge sparse, ma più deboli, tra Piemonte e Ovest Lombardia, mentre piogge moderate potrebbe interessare anche la Liguria di Levante e l’alta Toscana. Sul resto dell’Italia, la giornata di giovedì dovrebbe trascorre mediamente all’insegna di un tempo asciutto o magari solo con qualche addensamento sulle aree tirreniche e appenniniche occidentali dove potrebbe non essere del tutto escluso qualche isolato addensamento associato a isolati piovaschi, ma probabilità bassa. Nubi alternate ad ampie schiarite altrove. Temperature stazionarie o in leggero aumento sulle aree centro-meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 1 maggio:

la circolazione instabile occidentale si affievolirebbe temporaneamente con occasioni per addensamenti e deboli rovesci decisamente più circoscritte. A maggior rischio sarebbero le aree alpine occidentali, ancora ampiamente il Nordest, i settori appenninici centrali e il basso Tirreno. Su questi settori, potrebbero avere corso, soprattutto poi nelle ore più calde della giornata, locali addensamenti con deboli rovesci sparsi, ma mediamente intermittenti, irregolari e anche deboli, salvo qualcuno più intenso sull’estremo Nordest del Friuli Venezia Giulia. Sul resto del paese, nubi irregolari e schiarite con tempo in prevalenza asciutto e magari schiarite anche prevalenti rispetto ai giorni precedenti. Il campo termico è previsto in aumento un po’ ovunque, con valori massimi che potrebbero raggiungere anche 25-27°C su diverse aree pianeggianti.