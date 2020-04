Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti per il weekend del 25 Aprile

Previsioni Meteo – La fase di maltempo che sta interessando buona parte d’Italia, andrà via via esaurendosi entro venerdì 24, quando avranno luogo gli ultimi addensamenti e ancora locali piogge o rovesci sul medio-basso Tirreno e sulle Isole maggiori. Già nel corso di venerdì, il tempo asciutto e più ampiamente soleggiato riguarderà il resto d’Italia. Entro il fine settimana, l’attività ciclonica sul basso Tirreno sarà evoluta verso Est, tuttavia sul Mediterraneo non si ripristineranno condizioni dichiarate di alta pressione, piuttosto, si affermerà un campo barico ibrido, con valori barici più medio-bassi che medio-alti, semplicemente transiterebbe un lieve e temporaneo promontorio anticiclonico con tempo più stabile, secondo le dinamiche proposte nell’immagine in evidenza.

Per di più, la stabilità assoluta riguarderebbe essenzialmente la giornata di sabato 25. Per domenica 26, benchè non siano ancora computate particolari azioni depressionarie, il quadro barico cambierebbe leggermente rispetto al giorno prima, come visibile dalla seconda immagine riferita al giorno festivo: la modesta bolla anticiclonica precedentemente posizionata tra il Mediterraneo centrale e il centro Ovest Europa andrebbe isolandosi tra la Francia e il Regno Unito, mentre sul Mediterraneo centrale, soprattutto medio-basso, avanzerebbero correnti moderatamente instabile ancora una volta dalla Penisola iberica e in transito tra il Nord Africa e le isole maggiori in direzione poi dello Ionio. Anche sulle aree settentrionali, specie alpine, potrebbero aversi infiltrazioni umide dai quadranti nord-occidentali.

Sotto l’aspetto dei fenomeni, si avrebbe sostanzialmente, come evidenziato nel quadro tre immagini a sinistra, un tempo stabile e ampiamente soleggiato per la giornata di sabato 25, su gran parte del territorio, salvo un po’ più di nubi irregolari, maggiormente possibili soprattutto nelle ore più calde, lungo tutto i settori alpini e prealpini. Un po’ di nubi irregolari possibili anche sulla Sardegna. Le temperature sarebbero in aumento, rispetto alla fase precedente, con valori massimi mediamente compresi su coste e pianure tra 18 e 24°C, minime tra 7 e 14°C. Per domenica 26, le nubi andrebbero aumentando sulle Isole maggiori e anche verso la Calabria, nel pomeriggio sera, con associati addensamenti e anche precipitazioni sparse, in qualche caso moderate, localmente in forma di rovescio o occasionalmente anche di temporale. Nubi irregolari con locali addensamenti e qualche rovescio intermittente, ma qui alternato a maggiori schiarite, anche sui settori alpini e prealpini in genere. Altrove, potrà aversi, soprattutto in giornata, un aumento di nubi irregolari in particolare sul resto del Nord, sulle aree tirreniche in genere e localmente anche verso Umbria e Abruzzo, ma senza altri fenomeni associati e con tempo, quindi, mediamente asciutto. Le temperature sono attese più o meno stazionarie o in lieve ulteriore aumento, soprattutto le massime lì dove più soleggiato.