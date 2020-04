Previsioni Meteo, la tendenza a medio e lungo termine: anticiclone fino a Pasqua, poi possibile crisi

Previsioni Meteo – Abbiamo già ampiamente dettagliato sul tempo nel medio-lungo periodo e per la settimana Pasquale, sostanzialmente all’insegna dell’alta pressione e del bel tempo, salvo qualche disturbo occasionale e localizzato per modeste infiltrazioni più umide nel campo anticiclonico, sempre possibili, tuttavia con bassa probabilità. Ma sino a quanto potrebbe durare la figura stabilizzante? Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, non dovrebbero presentarsi fastidi sostanziali per tutta la Settimana Santa e con buona probabilità anche per il giorno di Pasqua. Dagli immediati giorni a seguire, però, iniziano a intravedersi segni di cedimento dell’alta pressione in buona parte delle corse dei modelli deterministici. Naturalmente questi hanno una scarsa affidabilità nel medio lungo periodo anche se indicazioni verso un cambiamento filtrano anche dal dato ensemble, e ciò può essere maggiormente indicativo.

Un dato più credibile, invece, giunge dall’analisi di alcuni parametri teleconnettivi. In particolare, il vaglio degli index AO e NAO, rispettivamente monitoranti la forza del Vortice Polare Troposferico e il gradiente termico barico tra le alte e le medie latitudini emisferiche, evidenzia, proprio in approssimazione a metà mese, un deciso calo del primo valore, AO, visto in impennata nei prossimi giorni e poi in crollo proprio verso metà mese e, e un’ approssimazione alla neutralità, provenendo da un territorio negativo, del secondo indice, la NAO. Le indicazioni sarebbero per nuovo chiaro disturbo al Vortice Polare e per suo conseguente rilassamento, nonchè ovviamente, per una minore tensione della corda atlantica. Il tutto, associato anche a una propensione dell’indice PNA anch’esso verso la neutralità, da territorio leggermente negativo, anche con qualche possibile attitudine a porsi leggermente positivo. Insomma, tutti scenari descrittivi indicanti un possibile Vortice Polare con nuove velleità verso le medie basse latitudini e con possibile loro orientamento all’indirizzo dei settori continentali centrali, data una circolazione oceanica meno aggressiva e più propensa a modulare promontori anticiclonici tra Est Oceano e Ovest Europa.

Non è dato, a una distanza temporale così lontana, cogliere esattamente le tempistiche, tuttavia con buona probabilità da appena dopo Pasqua o verso metà mese, semmai manovre più complicate si potrà andare anche a qualche giorno dopo metà mese, vi è una tendenza di massima verso uno scenario del tipo rappresentato nell’immagine in evidenza, con tendenza delle alte pressioni a spostarsi sull’Ovest del continente e a incursioni meridiane di impulsi subpolari lungo il fianco orientale anticiclonico, i quali potrebbero minacciare anche l’Italia.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione, apportando quotidiani aggiornamenti sul medio-lungo periodo.