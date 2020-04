Previsioni Meteo, la tendenza per fine Aprile: nuovo clamoroso ribaltone freddo dopo il caldo estivo di metà mese?

Stando agli ultimi prospetti dei modelli matematici, buona parte della prima metà di aprile potrebbe trascorrere all’insegna di una prevalente alta pressione. Eccetto i primi giorni del mese, che hanno visto una circolazione più instabile e anche fredda, via via la figura anticiclonica si è andata stabilizzando e, in misura ancora più incisiva, dovrebbe continuare a prevalere fino a tutte le festività pasquali che trascorrerebbero, quindi, all’insegna del bel tempo primaverile. Un po’ di fastidi instabili, per influenze umide occidentali, potrebbero intervenire verso il 14/15 del mese, ma potrebbero essere temporanei e nemmeno tanto incisivi, per giunta localizzati, essenzialmente sulle aree centro-settentrionali e seguiti abbastanza repentinamente da un successivo rinforzo anticiclonico, fino alle soglie della terza decade.

Nel corso degli ultimi dieci giorni del mese, invece, potrebbero esserci delle novità. Infatti, stando alle indicazioni dei parametri teleconnettivi, il flusso zonale (prima immagine), a dire il vero mai esasperato anche nella fase anticiclonica precedente, potrebbe mostrarsi decisamente fiacco, al punto da incentivare con buona probabilità, una più estesa azione anticiclonica, in particolare sui comparti centro-occidentali e centro-settentrionali europei. Una espansione anticiclonica di questo tipo, troverebbe un favore anche da parte delle SST atlantiche, che andrebbero modulandosi in modo predisponente una circolazione di blocco. Il tipo barico prevalente, pertanto, che potrebbe affermarsi nel corso della terza decade di aprile, potrebbe essere quello espresso nella immagine in evidenza, con circolazione grosso modo di tipo invernale, ossia con alta pressione di blocco su Ovest e Nord Europa e campo più aperto a correnti settentrionali orientali fresche o anche fredde. Sulla base degli attuali riscontri, non è dato esprimersi sulla entità fredda delle possibili correnti settentrionali o orientali, magari potrebbe essere anche un freddo relativo, se i fulcri depressionari principali continentali dovessero porsi più defilati a Est o a Sudest nel continente. Tuttavia, una tendenza a circolazione più da Nord o da Est, appare prevalente da tutte le nostre indagini, e anche da qualche prima indicazione nelle code dei modelli deterministici.

Sulla base di queste indagini, in linea generale, il tempo potrebbe presentarsi più compromesso sulle regioni centro meridionali, maggiormente esposte a possibili azioni da Nord o da Est. Magari non andrebbero computate azioni instabili persistenti, potrebbero esserci anche delle fasi inter-frontali o inter-cicloniche con tempo stabile, tuttavia le aree centro meridionali, come mostra la prima immagine precipitazioni, potrebbero essere quelle più esposte a piogge. In particolare, con colorazione più scura, sono segnalate maggiori precipitazioni sulle regioni del medio-basso Tirreno. Ciò potrebbe presupporre anche possibili formazioni depressionarie su questo settore per eccessivo sfondamento a Ovest delle correnti fresche o fredde orientali. Le aree settentrionali in genere, anche parte di quelle centrali, soprattutto Toscana, Umbria e Marche, rimarrebbero al limite dell’azione instabile con tempo mediamente più asciutto.

Relativamente a questo quadro barico, vi è anche un prospetto sulle possibili temperature caratterizzanti la terza decade di aprile. Appare evidente una tendenza a temperature sotto la media sulle regioni centro-meridionali, nell’ordine di 1/2°C inferiori alla norma su quelle centrali fino a 2/4°C sotto la norma sulle aree meridionali. Temperatura più o meno nella media sulle regioni settentrionali. Ricordiamo ai nostri lettori che il quadro evolutivo esposto, si pone quasi a 15 giorni, per cui va vagliato ed eventualmente confermato nel corso dei prossimi giorni, ad ora ha solo una mera valenza indicativa. Non è consigliato programmare alcunché in funzione di esso.