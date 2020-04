Previsioni Meteo, la tendenza per il 1° Maggio: prospettive di ulteriore maltempo

Previsioni Meteo – Abbiamo già evidenziato in precedenti appuntamenti che, dopo un breve break all’azione depressionaria sull’Italia verso il fine settimana prossimo, tra la fine del mese e verso la festività nel primo maggio, le condizioni del tempo sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia potrebbero tornare a peggiorare. Secondo le prospettive bariche esaminate ieri, la ragione del possibile peggioramento era da rinvenire in correnti occidentali moderatamente instabili, tuttavia non molto incisive sul Mediterraneo, nella sostanza sotto forma di semi-onde oceaniche in grado di portare un po’ di aria umida, instabile e locali piogge, ma non sembrava un’azione depressionaria particolarmente significativa. Invece, secondo le ultimissime elaborazioni, come visibile dall’immagine in evidenza, potrebbe prospettarsi un affondo depressionario senz’altro più significativo di mere semi-onde, con un taglio meridiano piuttosto incisivo e possibile isolamento anche di nuclei di vorticità tali da andare a innescare aree depressionarie in prossimità della Sardegna, poi in evoluzione verso Est. Insomma un disegno barico che tornerebbe a portare sull’Italia una instabilità abbastanza accesa e probabilmente a tratti anche con connotati di perturbabilità.

Secondo lo schema barico prospettato, le piogge tornerebbero già da martedì 28, ma in maniera più intensa tra mercoledì 29 e giovedì 30 Aprile su gran parte del paese. Naturalmente, a essere esposte ai fronti instabili di provenienza occidentale e, quindi, alle piogge più ricorrenti e anche più intense, sarebbero le aree alpine e prealpine centro-occidentali e quelle dell’Alto Tirreno, tra Liguria centro-orientale e il Centro Nord Toscana, e poi diffusamente le aree appenniniche Centrali fino all’Ovest della Campania. Su questi settori potrebbero aversi precipitazioni moderate o forti, a carattere frequentemente anche temporalesco. Piogge moderate, tuttavia, interesserebbero gran parte della penisola, magari un po’ più intermittenti e con fasi temporaneamente più asciutte. Solo le estreme aree meridionali, essenzialmente quelle ioniche peninsulari e il Centro Sud della Sicilia, potrebbero vedere fenomeni più deboli e irregolari, ma l’evoluzione del minimo è ancora tutt’altro che certa, per cui anche per questi settori potrebbero esserci piogge più consistenti. Il contesto termico associato sarebbe inizialmente un po’ superiore alla norma ma, a seguire, soprattutto tra fine mese e il primo maggio, le temperature potrebbero calare e portarsi nelle medie stagionali, occasionalmente anche un po’ più basse, in particolare sulle due Isole maggiori.

Maggiori dettagli sulla tendenza del tempo tra fine mese e il primo maggio, nei nostri prossimi quotidiani aggiornamenti.