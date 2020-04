Previsioni Meteo, la tendenza per Pasqua: qualche annuvolamento in un contesto di bel tempo

Previsioni Meteo – Si è già ampiamente dettagliato sulle possibili condizioni meteo per la settimana di Pasqua, che trascorrerebbe in gran parte all’insegna dell’alta pressione e del bel tempo soleggiato e stabile pressochè ovunque sull’Italia. Tuttavia, proprio sul finire della settimana e più in particolare in coincidenza con domenica 12, festività di Pasqua, l’alta pressione potrebbe iniziare a subire qualche piccola influenza da parte del flusso subtropicale o nordatlantico, in grado di apportare qualche minimo cambiamento. Non si tratterebbe di una peggioramento in senso stretto, tant’è che in gran parte le condizioni del tempo continuerebbero a rimanere asciutte, tuttavia si profilerebbero progressivi cedimenti dei massimi anticiclonici e un loro trasferimento verso il Regno Unito, con la parte anticiclonica italica più vulnerabile a qualche infiltrazione umida nordatlantica.

Più in dettaglio, come è visibile dalla cartina precipitazioni, la giornata di sabato di Vigilia, immagine a sinistra, continuerebbe a vedere tempo bello e soleggiato su gran parte del paese, salvo un po’ più di nubi irregolari in progressiva intensificazione, soprattutto nel pomeriggio sera, sulle aree Alpine e prealpine, al Nordovest e sul medio-alto Tirreno, in particolare tra le coste toscane, la Liguria e fino alla Sardegna. Cieli, quindi, più irregolarmente nuvolosi su queste aree, ma non sono attese piogge e per di più resisterebbero ancora ampie schiarite soleggiate. Per il giorno di Pasqua, invece, domenica 12 aprile, immagine a destra, si intravede qualche cambiamento. In particolare, lievi infiltrazioni umide dai settori centrali europei verso il Nord Mediterraneo, potrebbero determinare un aumento della nuvolosità più significativo su tutte le regioni settentrionali, anche sul Nord Appennino, Toscana, Umbria, Centro Nord Marche e relativamente sulla Sardegna. Per di più, sulle regioni settentrionali, i cieli potrebbero presentarsi via via più coperti, specie nel corso della giornata, pomeriggio-sera, con il rischio anche di qualche locale pioggia. Nubi via via più compatte o comunque prevalenti sulle schiarite tra Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, ma senza piogge associate; nuvolosità irregolare in estensione, soprattutto nella seconda parte della giornata, anche verso il Sud, ma qui ancora con ampie schiarite.

Circa il quadro termico, come è visibile dalla terza immagine, le temperature sono previste tutte sopra la media e, anzi, proprio per le festività pasquali, potrebbe aversi un sopra media più significativo rispetto ai giorni precedenti. Per sabato di Vigilia, in particolare, sono attese temperature oltre la media, fino a 6/7°C sulle regioni di Nordest e su Alpi centro-orientali, tra 3 e 5°C oltre la media al Centro Nord, tra 1 e 3°C sopra la media sul resto del paese, con eccesso via via minore verso Sud, fino a valori nella norma sulla Sicilia. Poche variazione anche per il giorno di Pasqua, se non per un lieve calo delle anomalie sulle aree settentrionali, qui con 4/5°C in più oltre la norma al Nordovest e sulle Alpi di Nordest, 2/4°C in più al Centro Nord, 1/3°C in più al Sud; ancora una volta valori nella norma sulla Sicilia.

Naturalmente si tratta di prime evoluzioni che, a una distanza ancora importante, a 8 giorni circa, hanno una validità meramente indicativa. La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per le festività pasquali, apportando quotidiani aggiornamenti.