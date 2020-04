Previsioni Meteo Lombardia: temperature in aumento

“Debole flusso settentrionale in quota, dapprima legato ad una vasta struttura depressionaria che interessa gran parte dell’Europa, poi dal fine settimana associato al ramo discendente di un promontorio anticiclonico che dal Mediterraneo andrà ad estendersi a gran parte dell’Europa. Fino all’inizio della prossima settimana giornate in prevalenza stabili, soleggiate e accompagnate da un rialzo termico“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento a ridosso dell’arco alpino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in aumento, massime in aumento. In Pianura minime tra -1 e 3°C, massime tra 14 e 17°C.

Zero termico: intorno a 1800 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, a tratti da est; in montagna deboli o moderati settentrionali.